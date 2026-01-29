A Coruña, la ciudad destinada a llegar siempre a buen puerto

Fernández Prado, Silvia Salgado y Jesús Argüelles, ante los asistentes al Ágora de Hi Coruña Javier Alborés

Realizar una radiografía del presente de dos de las instituciones que mueven la economía de A Coruña, y hacerlo con la ópera prima de la británica Virginia Woolf como hilo conductor, fue el arriesgado y finalmente muy aplaudido punto de partida sobre el que versó el primer ‘Érase una red’ de 2026. El proyecto que une literatura, arte, ciencia y tecnología tomó el puerto y su relación con A Coruña como temática, aunque también incorporó los retos de la logística y el desafío de crecimiento de Hijos de Rivera para ilustrar una ciudad que no solamente crece desde dentro, sino que se expande comercialmente.

Resulta curioso, tal y como recordó la conductora, Silvia Salgado, que Estrella Galicia y el debut literario de Woolf estén unidos por una fecha: el año 1906. Fue entonces cuando empezó a tomar forma ‘Fin de viaje’, la novela cuyos pasajes sirvieron como introducción para las exposiciones de Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, y Jesús Argüelles, director de Logística y Servicio al Cliente de Hijos de Rivera.

La situación geopolítica capitalizó y condicionó buena parte del análisis, aunque el máximo responsable del Puerto de A Coruña está acostumbrado a no tener un momento de normalidad. “No he tenido tres meses sin un acontecimiento que influya en el puerto, por lo que no hay solución”, bromeó sobre la cuestión de las expectativas que debe tener de cara a un futuro a medio plazo. Mundo cambiante, y estrategia cambiante. “No creo ni que Trump ni Ursula (Von der Leyen) sepan qué va a pasar”, añadió. Un caso paradigmático que sacó a colación fue, por ejemplo, la guerra de Ucrania y el almacenaje de grano alemán en el puerto de A Coruña. Por su parte, la expansión de Hijos de Rivera en ese contexto, a través de la logística, se reduce a una máxima que resumió así Argüelles: “Llegar a todas partes, pase lo que pase”.

Puede decirse que en el Ágora de Hi hablaron, para el ciudadano de a pie, dos formas de importar y exportar A Coruña, dos motivos de orgullo convertidos en vías de entrada y de salida: la creciente presencia y llegada de grandes embarcaciones en forma de turismo en el caso del puerto, y la penetración imparable de Estrella Galicia, y su sello de origen inseparable, en el mercado mundial. Eso, amén de cuestiones macroeconómicas que ponen a la ciudad en primera línea. Las anécdotas más curiosas llegaron en el turno de preguntas, como el asistente que preguntó por la llegada de Estrella Galicia a Groenlandia. Era con retranca, aunque se trataba de elogiar una expansión modélica. Otra asistente también preguntó por el cuándo verá ella el cambio del puerto, a lo que la respuesta fue “ya”.