Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña, la ciudad destinada a llegar siempre a buen puerto

El primer ‘Érase una red’ de Hi Coruña reunió a Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria, con Jesús Argüelles, director de Logística y Servicio al Cliente de Hijos de Rivera

Guillermo Parga
Guillermo Parga
29/01/2026 22:11
Fernández Prado, Silvia Salgado y Jesús Argüelles, ante los asistentes al Ágora de Hi Coruña
Fernández Prado, Silvia Salgado y Jesús Argüelles, ante los asistentes al Ágora de Hi Coruña
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Realizar una radiografía del presente de dos de las instituciones que mueven la economía de A Coruña, y hacerlo con la ópera prima de la británica Virginia Woolf como hilo conductor, fue el arriesgado y finalmente muy aplaudido punto de partida sobre el que versó el primer ‘Érase una red’ de 2026. El proyecto que une literatura, arte, ciencia y tecnología tomó el puerto y su relación con A Coruña como temática, aunque también incorporó los retos de la logística y el desafío de crecimiento de Hijos de Rivera para ilustrar una ciudad que no solamente crece desde dentro, sino que se expande comercialmente.

Foto 1

Érase una Red inaugura la temporada 2026 poniendo al Puerto en el centro del diálogo

Más información

Resulta curioso, tal y como recordó la conductora, Silvia Salgado, que Estrella Galicia y el debut literario de Woolf estén unidos por una fecha: el año 1906. Fue entonces cuando empezó a tomar forma ‘Fin de viaje’, la novela cuyos pasajes sirvieron como introducción para las exposiciones de Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, y Jesús Argüelles, director de Logística y Servicio al Cliente de Hijos de Rivera.

Instante del evento de despedida, hoy en Hi

‘Érase una red’ cierra un año de debates impulsados por Human Intelligence Hub

Más información

La situación geopolítica capitalizó y condicionó buena parte del análisis, aunque el máximo responsable del Puerto de A Coruña está acostumbrado a no tener un momento de normalidad. “No he tenido tres meses sin un acontecimiento que influya en el puerto, por lo que no hay solución”, bromeó sobre la cuestión de las expectativas que debe tener de cara a un futuro a medio plazo. Mundo cambiante, y estrategia cambiante. “No creo ni que Trump ni Ursula (Von der Leyen) sepan qué va a pasar”, añadió. Un caso paradigmático que sacó a colación fue, por ejemplo, la guerra de Ucrania y el almacenaje de grano alemán en el puerto de A Coruña. Por su parte, la expansión de Hijos de Rivera en ese contexto, a través de la logística, se reduce a una máxima que resumió así Argüelles: “Llegar a todas partes, pase lo que pase”.

Puede decirse que en el Ágora de Hi hablaron, para el ciudadano de a pie, dos formas de importar y exportar A Coruña, dos motivos de orgullo convertidos en vías de entrada y de salida: la creciente presencia y llegada de grandes embarcaciones en forma de turismo en el caso del puerto, y la penetración imparable de Estrella Galicia, y su sello de origen inseparable, en el mercado mundial. Eso, amén de cuestiones macroeconómicas que ponen a la ciudad en primera línea. Las anécdotas más curiosas llegaron en el turno de preguntas, como el asistente que preguntó por la llegada de Estrella Galicia a Groenlandia. Era con retranca, aunque se trataba de elogiar una expansión modélica. Otra asistente también preguntó por el cuándo verá ella el cambio del puerto, a lo que la respuesta fue “ya”. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Hace 25 años | Sin prisa para reformar el mercado de Elviña
Redacción
Más de la mitad de las 39.000 inserciones registradas por el programa Incorpora en 2025 correspondió a mujeres

La Fundación ”la Caixa” promueve la inclusión laboral de más de 1.100 gallegos vulnerables
Redacción
La misa funeral celebrada ayer en Huelva por los fallecidos en el accidente de Adamuz

Puente cree que el sistema ferroviario español es cercano al riesgo cero
EFE
Temporal en A Coruña, olas

La Xunta eleva a roja la alerta activada por temporal costero en varios puntos de Galicia
EP