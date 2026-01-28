Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Una concentración en A Coruña volverá a pedir la protección de los murales de Lugrís

Redacción
28/01/2026 11:28
Local del antiguo Fornos en el que están los murales de Lugrís
Patricia G. Fraga
La Asociación O Mural e In Nave Civitas convocan para este sábado una concentración "en defensa dos frescos de Urbano Lugrís".

Bajo el lema "Penélope Fingal agardando o Concello (ou a Xunta), llaman a la ciudadanía a manifestarse este sábado, 31 de enero, a las 18.00 horas, en la calle Olmos, el lugar en el que se encuentran los murales en el antiguo Fornos.

"Lugrís asinou algunhas das súas obras como Ulises Fingal e os seus seareiros asumen o triste rol da súa esposa que agarda sen esperanza que as administracións cumplancoas suas obrigas e salven xa os frescos que Urbano Lugrís pintou na rúa Olmos", aseguran.

Por eso, invitan a los vecinos "a tecer e destecer mentres se espera que Concello e Xunta fagan o que xa terían que ter feito hai tempo".

El pasado mes de diciembre, el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, apeló a la "máxima responsabilidad" de todas las administraciones implicadas en la protección de los murales de Lugrís localizados en un bajo de la calle Olmos.

Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris

Los murales de Lugrís de la calle Olmos de A Coruña ya son Bien de Interés Cultural

Lo manifestó en una respuesta en la comisión cuarta del Parlamento, en la que puso el foco en la necesidad de avanzar en la protección de estas pinturas y poder ponerlas a disposición de la ciudadanía en las mejores condiciones, "tal y como fue y está siendo el compromiso de la Xunta".

Miramontes también pidió al Ayuntamiento de A Coruña y a la Diputación de A Coruña que se sumen "con el mismo compromiso en la conservación de este Bien de Interés Cultural".

La Xunta propuso la creación de un espacio dedicado a la figura y obra de Lugrís en los números 25 y 27 de la calle Olmos, donde se encuentran los murales, al considerar que esta es la opción más óptima para garantizar la conservación del conjunto, a la vez que resulta la menos costosa.

El Gobierno gallego adquirió estos murales tras presentar en el Juzgado Mercantil número 3 de A Coruña a la resolución para ejercer el derecho de tanteo.

