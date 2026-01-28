Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Guardia Civil autopista
A Coruña

Una ambulancia con dos pacientes procedentes de A Coruña se queda atrapada en la autovía en pleno temporal

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/01/2026 12:57

El temporal 'Joseph' que afecta a Galicia y a España y que está dejando copiosas nevadas y lluvias, dio este miércoles un susto a dos pacientes de A Coruña. 

Según informaron desde la Guardia Civil, una ambulancia que transportaba a dos personas convalecientes desde A Coruña hasta Madrid sufrió una avería debido a un socavón en la autovía A-52.

El motor de la ambulancia se paró y quedó calefacción en un momento en el que la temperatura exterior era de un grado bajo cero e, incluso, caía nieve.

Ante esta situación, el conductor de la ambulancia contactó con el Centro Operativo de Tráfico de la Guardia Civil, y hasta el lugar se desplazaron agentes del cuerpo para trasladar a los pacientes hasta un bar situado en la gasolinera de la localidad de Mombuey (Zamora), donde esperaron por la sustitución o reparación de la ambulancia.

