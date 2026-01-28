Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un nuevo colegio de A Coruña denuncia la "situación penosa" por la que pasa el centro

La alcaldesa, Inés Rey,  afirma que "ya se está reparando" y asegura que "la Xunta debería tomarse más en serio lo público"

Dani Sánchez
Dani Sánchez
28/01/2026 16:56
Alumnos del Wenceslao Fernández Flórez, a su llegada al colegio
Alumnos del Wenceslao Fernández Flórez, a su llegada al colegio
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Cada vez empieza a ser más visible -y notoria- la triste realidad por la que pasan los alumnos de algunos centros educativos de A Coruña. Tan solo en este curso, varios colegios como es el caso del CEIP de Prácticas y el CEIP Cidade Vella se han movilizado en repetidas ocasiones para solventar el mal estado de sus instalaciones. No obstante, esta misma semana un nuevo centro de la ciudad ha denunciado en redes sociales la "situación penosa" por la que pasa el centro.

Padres y alumnos en la movilización de esta mañana, en las puertas del CEIP de Prácticas

El colegio de A Coruña que lleva un año esperando para ser reformado

Más información

Este es el caso del CEIP Wenceslao Fernández Flórez, quienes a través de su AMPA (San Cristóbal), han hecho público en internet el mal estado de las instalaciones del centro coruñés. En concreto, del aula correspondiente a los alumnos de 5ºB y del espacio en el que se cursa la materia de Religión. Aunque el deterioro del edificio ya era una cuestión a tener en cuenta hace unos meses, el paso de las sucesivas borrascas por la ciudad y sus efectos en las aulas del centro han sido la última gota que colmó el vaso para las familias del colegio ubicado entre la estación antigua y la provisional de tren.

Estado de una de las aulas afectadas del colegio
Estado de una de las aulas afectadas del colegio
Cedida
WhatsApp Image 2026-01-28 at 15.17.41
Estado de una de las aulas afectadas del colegio
Cedida
Estado de una de las aulas afectadas del colegio
Estado de una de las aulas afectadas del colegio
Cedida
Estado de una de las aulas afectadas del colegio
Estado de una de las aulas afectadas del colegio
Cedida

"Os ánimos están moi caldeados. Os nenos están sen calefacción, coas chaquetas postas seguido. Conviven a diario con humidades e, agora, vendo como cae auga das pingueiras nos caldeiros que están no propio chan. A situación é penosa e a preocupación das familias é real", explica Rosana Amigo, uno de los miembros de la asociación de padres San Cristóbal.

Antecedentes

La situación que vive el colegio herculino no es algo nuevo. De hecho, la propia dirección del centro ya se puso en determinadas ocasiones en contacto con Ayuntamiento y Xunta por el mal estado del centro. Sin embargo, fue a la vuelta de navidades cuando, tras no obtener respuesta por parte de la administraciones, el AMPA se sumó a la protesta. En total, se enviaron varias quejas formales: a la Consellería de Educación, al Ayuntamiento de A Coruña e, incluso, a la Valedora do Pobo, de la que todavía no saben si la queja "reúne méritos para que sexa admitido a trámite".

Entrada del CEIP Cidade Vella

El BNG denuncia que no se aporten fondos para la reforma integral del CEIP Cidade Vella

Más información

Por parte del Ayuntamiento de A Coruña, no solo tienen constancia de lo que pasa en el centro, sino que, según la alcaldesa, Inés Rey, "ya se está reparando". Además, Rey destacó que durante el curso pasado el Gobierno local aportó 800.000 euros para el mantenimiento y cuidado de los centros públicos de la ciudad", cuya titularidad corre a cargo de la Xunta de Galicia, "que debería ejercer sus competencias", apuntó. En este sentido, la regidora recordó que es "fruto de esa dejadez y de no haber ejecutado obras cuando tenían que hacerse que nos encontremos ahora con deficiencias (estructurales) en los colegios. Sigue infrafinanciándose el cuidado de los centros, que suplen los ayuntamientos ejerciendo competencias impropias".

De esta forma, cabe destacar que, aunque los centros educativos de la ciudad son competencia de la Xunta de Galicia, el mantenimiento y cuidado -siempre que sean pequeñas acciones- le corresponde al Consistorio. No es el caso, por ejemplo, del CEIP de Prácticas, un centro que ha sufrido en los últimos meses todo un calvario para determinar quién es el encargado de acometer mejoras en sus instalaciones, al estar involucradas hasta tres administraciones (Xunta, UDC y Ayuntamiento). Finalmente se acordó realizar una reforma integral del edificio, que correrá a cargo del Gobierno autonómico.

El AMPA del CEIP Cidade Vella celebró una asamblea para tratar las deficiencias del colegio

Los padres de un colegio de A Coruña buscan "soldadiños" para solucionar los desperfectos del centro

Más información

Tras dar a conocer la situación del centro, desde el AMPA San Cristóbal consideran que ahora "imos a deixar respirar todo isto uns días, xa que con este choiva entendemos que non doado", pero que, si la situación no avanza en la próxima semana, no descartan movilizarse a las puertas del colegio como sí ha resultado efectivo en el caso de otros centros educativos de la ciudad.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Podemos está dispuesto a negociar el traspaso migratorio a Cataluña pero avisa de que no aceptará ningún elemento "racista"
Agencias
Allegue, en un momento de su visita a A Canteira de Perillo, en Oleiros

La Xunta concedió ayudas por un millón de euros en 2025 para levantar vivienda protegida en Oleiros
Ana Herrero
El compromiso ambiental de la hostelería gallega continúa consolidándose

El número de bares y restaurantes gallegos adheridos a Hostelería #PorElClima crece un 15’4% en 2025
Redacción
El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet

Escotet considera una "alegría" la "posibilidad de mejora económica" en Venezuela
Agencias