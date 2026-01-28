Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Un gran negocio se prepara para aterrizar en Novo Mesoiro y los vecinos sueñan: ¿Dominos's, Amasarte, Habaziro, Debén?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/01/2026 15:40
Calle de Novo Mesoiro
Calle de Novo Mesoiro
Germán Barreiros
"Atención, algo se está moviendo". Así empieza el enigmático mensaje del perfil de Instagram dedicado al barrio de Novo Mesoiro y sus vecinos. En él comentan los rumores de que se negocia "una apertura bastante potente" en la zona que puede "cambiar bastante la oferta".

Y de este mensaje partió la imaginación de los vecinos, que empezaron a plantear sus ideas y deseos para el nuevo negocio.

Domino's Pizza, Amasarte, Calaparc, Debén, Habaziro... Son algunos de los nombres que surgieron en la conversación del perfil de Novo Mesoiro, ante una operación sobre la que ahora mismo hay solo rumores. 

"No queremos lanzar las campanas al vuelo, pero cuando varias fuentes distintas empiezan a coincidir... algo hay", comentan desde la cuenta, que también aprovecha para preguntar a sus seguidores si saben algo más del tema o si conocen algún local que esté en obras y pueda ser elegido para el supuesto gran desembarco.

