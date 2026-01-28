Rubén Cuevas | “Se puede ser sostenible y a la vez mejorar en tus resultados de negocio”

Rubén Cuevas, profesor en la Universidad Carlos III y CEO y cofundador de Hiili German Barreiros

La llegada de la inteligencia artificial ha supuesto en el ámbito empresarial un gran beneficio a la hora de aumentar la productividad de sus funciones. No obstante, este sistema puede llegar a ser un problema si no se siguen las metodologías adecuadas, debido al enorme consumo energético que necesita. Para ello, tiene una solución Rubén Cuevas, profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid y CEO y cofundador de la empresa Hiili, quien presentará esta mañana (12.00 horas) en el Citic de la UDC un método para medir y reducir el impacto energético de la inteligencia artificial.

En su ponencia abordará uno de los principales retos actuales en el desarrollo tecnológico de la IA: su elevado consumo.

El consumo energético de la IA es un problema en dos aspectos fundamentales. El primero es el tema del cambio climático y el impacto que puede tener en el planeta. No solo ya por el consumo energético, sino por las necesidades que también tiene de agua Esa es la primera vía que nos preocupa. La segunda es que estamos viendo un desarrollo súper importante de estas nuevas tecnologías con IA. Un ejemplo es lo que están tratando de utilizar los grandes gigantes tecnológicos: poner minireactores nucleares al lado de los centros de datos para alimentarlos de energía. Nosotros abogamos por algo diferente, que es racionalizar, es decir, tratar de hacer un uso eficiente de estas tecnologías de inteligencia artificial limitando la demanda de energía.

Ese es quizá el mayor desafío que afronta la IA.

Sí, yo creo que ahora mismo es el mayor desafío. Un ser humano tiene que comer para poder pensar, pues esto es un poco lo mismo. Esa energía es el alimento de esos cerebros de IA para que puedan pensar. El mayor reto es ese, pero es un problema abierto y, por ahora, no existe una solución garantizada.

¿Qué futuro le aguarda a la inteligencia artificial si no se mira bajo este prisma sostenible?

Mi predicción es que se ralentizará el desarrollo de soluciones básicamente porque llegará un momento que se dé la situación en la que no se puede alimentar más estos megamodelos de IA, ya que hay que generar una energía para alimentarlos.

Durante la sesión, presentará la metodología desarrollada por su empresa, Hiili.

La misión de la empresa –que nació en marzo de 2024– es definir productos que permitan medir y optimizar el uso de energía de los procesos digitales. Lo que tratamos de hacer es ayudar a las empresas y a los usuarios a poder usar estas tecnologías de manera eficiente. Parece que el ser sostenible implica que tienes que empeorar tus resultados de negocio o que la sostenibilidad supone un coste. Nosotros estamos demostrando que eso es incorrecto. Tú puedes ser sostenible y a la vez Incluso mejorar tus resultados de negocio. ¿Qué necesitas? Pues hacer las cosas bien y utilizar las metodologías correctas.

Una de esas tecnologías es GreenBrainAl.

Exactamente. GreenBrain es una solución a este problema. Cuando al aplicación recibe la petición del usuario, lo que hace es interpretar o recibir esa pregunta y entender cuál es el modelo de los que existen hoy en día disponibles. Puede darte una respuesta satisfactoria minimizando el coste económico y energético.

¿En qué fase se encuentra?

El sistema ahora mismo lo estamos desarrollando en una versión beta y lo tenemos disponible bajo petición, es decir, lo tenemos todavía en uso un poco limitado para un grupo limitado de usuarios que pueda ir utilizándolo y dándonos feedback de su experiencia al utilizarlo. Estamos en una fase muy inicial porque esto es algo complejo y además queremos hacerlo bien para cuando lo lancemos de manera global y comercial para todo el mundo. Nosotros calculamos que la comercialización debería ser durante este año, a ser posible antes del verano.