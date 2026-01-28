Patrulla de la Policía Local Patricia G. Fraga

La Policía Local descubrió durante la madrugada de ayer a un conductor que circulaba por la plaza de Pontevedra sin permiso de conducir y bebido. De hecho, se le había retirado el carné por infracciones reiteradas y no podía ponerse al volante hasta 2051, por lo que se trata de un delito contra la seguridad vial.

Los agentes descubrieron al infractor, un vecino de Carballo, porque circulaba con las luces fundidas. Al darle el alto, le sometieron a un control de alcoholemia, aunque no en grado penal. El vehículo fue inmovilizado hasta que lo retirara una grúa o una persona con en carné en regla.