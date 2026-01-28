Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Muere una mujer tras precipitarse desde una ventana en San Diego

La víctima, de más de 50 años, cayó siete pisos

Abel Peña
Abel Peña
28/01/2026 11:12
Torres de San Diego
Torres de San Diego
Javier Alborés
A las diez de la mañana, una mujer se precipitó desde el séptimo de una de las torres de San Diego, junto al Parque Europa. Según los servicios de emergencia, la víctima tenía más de 50 años y residía en un séptimo piso. Murió instantáneamente al chocar con el cemento en el patio interior. 

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local y Nacional, así como Urgencias Médicas. Todavía se encuentran en el lugar de los hechos a la espera de que la jueza ordene el levantamiento del cadáver. 

