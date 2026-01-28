Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

María Azucena Recio González ocupará el cargo al que aspiraba Villares en el TSXG

Esther Durán
28/01/2026 12:50
Tribunal Superior de Xustiza Galego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La magistrada María Azucena Recio González será la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), el cargo al que aspiraba el juez Luis Villares Naveira y que permanecía vacante desde el pasado mes de septiembre, tras el ascenso de María Dolores Rivera a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La designación pone fin a un proceso marcado por la controversia en torno a la candidatura de Villares, cuyo regreso a la judicatura tras su etapa como líder de En Marea generó un amplio debate en el seno de la Magistratura. En los últimos años, su participación en procedimientos relacionados con sectores sobre los que había mantenido una posición política activa, como la industria eólica o el modelo de gestión público-privada del hospital Álvaro Cunqueiro, había suscitado críticas y recelos sobre su imparcialidad.

De hecho, el Tribunal Supremo anuló recientemente una sentencia dictada por Villares al considerar que no debió intervenir en un litigio entre el Sergas y la concesionaria del hospital vigués por el pago del IBI de 2019, al apreciar un “riesgo objetivo de parcialidad” derivado de su trayectoria política previa. El Alto Tribunal ordenó retrotraer el procedimiento y constituir una nueva sala sin la participación del magistrado.

En este contexto, la candidatura de María Azucena Recio, que ya había sido evaluada por la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial, ha acabado imponiéndose como una opción de consenso para dirigir la máxima Sala de lo Contencioso-Administrativo en Galicia. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en su escaño de diputado en el Congreso el 22 de octubre

José Luis Ábalos renuncia a su escaño en el Congreso
EFE
Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

Detenidas dos personas en Eirís por robar un catalizador de un coche
Redacción
Público durante uno de los conciertos del año pasado en el Coliseum

Eladio Carrión y Amaia inauguran esta semana la temporada de conciertos en el Coliseum de A Coruña
Jorge Riveiro
El ideal gallego

Los números de Abanca en Portugal: 20.296 millones de euros de volumen de negocio y 700 empleados
Iván Aguiar