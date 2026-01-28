Los números de Abanca en Portugal: 20.296 millones de euros de volumen de negocio y 700 empleados

Una oficina de Abanca

La presentación de resultados realizada este miércoles sirvió para conocer los números que registra Abanca en Portugal, que supone un 16% de su volumen de negocio y en el que tiene puesto el foco en los últimos años.

La entidad financiera registra un volumen de negocio de 20.296 millones de euros en el país vecino, en el que cuenta con 8.981 millones de euros en depósitos. También cuenta con 700 empleados, divididos en trece equipos multidisciplinares.

Abanca ha dado un importante salto en el país vecinos. El pasado mes de noviembre anunció que había completado la integración de la entidad portuguesa EuroBic y que daba por finalizado de manera definitiva el proceso iniciado en julio de 2024, fecha en la que se cerró el acuerdo de compraventa.

De esta manera, Abanca abrió nueva etapa en Portugal con el objetivo de reforzar su posición en el mercado luso e ibérico. La de EuroBic fue la integración de mayor alcance de las diez que ha realizado Abanca en el últimos diez años. Antes, había adquirido el negocio de banca privada y corporativa de Deutsche Bank en Portugal.

La nueva etapa que el banco abre en Portugal también ha supuesto cambios societarios y de gobernanza. La entidad presidida por Juan Carlos Escotet desarrolla su actividad en el país de forma exclusiva a través de la sociedad Abanca Portugal, S.A.