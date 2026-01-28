La tabernera china que ha conquistado el corazón de un barrio de A coruña

XinHan Liu, rodeada de algunos de sus clientes habituales, ayer en El Ambigú Carlota Blanco

En los últimos años, los empresarios asiáticos han conquistado la hostelería y el paladar de los coruñeses con una acertada estrategia de marketing y una sobresaliente capacidad para detectar necesidades y tendencias de mercado. Nadie abre más establecimientos, ni lo hace de manera tan fulgurantemente exitosa. Sin embargo, la vertiente más sentimental y empática, esa que conecta directamente con el binomio tasca-barrio, es la sorprendente realidad que se han encontrado y de la que disfrutan cada semana desde hace unos meses los vecinos del Barrio de las Flores. Allí, en el número 9 de la calle Claveles, XinHan Liu es su tabernera de confianza en El Ambigú, donde se situaba el histórico local social del Oza Juvenil.

El restaurante de A Coruña donde, como mínimo, te regalan un plato Más información

Entendamos el 'cargo' no solamente como la propietaria de un local. Existe una relación de complicidad con una legión de habituales al otro lado de la barra. No se pregunta por la consumición, sino simplemente: “¿Otra?”. También hay que saber de refranes, retranca, chascarrillos y algo de la vida personal de cada uno, sobre todo cuando buscan un confesor. Todo eso lo ha interiorizado en tiempo récord joven de 26 años, nacida en Quingtian, dentro de la provincia de Zhejiang. En 2009 emprendió el viaje rumbo a A Coruña, de la mano de su familia. De hecho, en el vecino barrio de Monelos su padre regenta la frutería Hao. “Llevaba bastante tiempo trabajando con mi padre en la frutería, así que, cuando vimos que este bar estaba disponible, me dije: '¡Alguien me vendrá a tomar algo alguna vez'”, confiesa XinHan. “Ahora tengo que decir que son todos gente muy maja”, agrega.

Actividad

El Ambigú es un bar de toda la vida, con un espacio reducido y todavía con varios escudos del Oza Juvenil como testimonio de su anterior etapa. Sin embargo, la llegada de XinHan empieza a conferirle una personalidad cada vez más especial, original y sin parangón. Quizás, la mejor forma de explicarlo es coger una de las cartas adheridas a los servilleteros y leerla por ambos lados. En una cara, las típicas propuestas de plancha. Por la otra, una lista de más de una decena de platos chinos, que en el Barrio de las Flores se riegan con ribeiro, albariño o un Ribera del Duero. “Por este orden, lo más pedido son los tallarines chinos, los fideos y las hamburguesas”, indica la tabernera asiática.

A Coruña tendrá una barbacoa buffet de más de 500 metros cuadrados en pleno centro Más información

La propiedad, ayudada por su padre en la cocina, elabora manualmente cada día la masa, y que rellena con verduras frescas o langostinos que limpia de manera concienzuda cada día. Además, es todo producto de proximidad, ya sea del Barrio de las Flores o de Monelos. Para cuando la comida deja paso a la bebida, El Ambigú se convierte en un pequeño karaoke que extiende las celebraciones hasta que la licencia lo permite y el cuerpo aguanta. Y todo ello sin descanso, pues XinHan Liu ni cierra a media tarde, ni echa la verja ningún día.

Club de fans

Pero para entender la verdadera dimensión del fenómeno XinHan Liu hay que escuchar a la otra parte, esa que se deshace en elogios hacia ella desde el otro lado de la barra. Por ejemplo, a Ignacio se lo ha ganado garantizándole una bebida que no puede encontrar en muchos sitios. “Tiene un carácter muy afable y es atenta con nosotros”, afirma. “Yo bebo siempre un whisky de doble etiqueta negra, o un doble Cinzano, y ella se ha preocupado de buscármelo y traerlo. Además, está continuamente poniendo pinchos: desde cortezas o jureles a cosas típicas chinas”, prosigue.

El barrio de A Coruña donde las flores crecen entre cuernos y tinieblas Más información

Otro hostelero del entorno subraya: “Aparte de personalidad, la comida o la conexión con la gente del barrio, es su forma de ser lo que nos ha cautivado”. Y es que, durante las cuestiones necesaria para la realización de este reportaje, no XinHan Liu no paró de sonreír ni un momento.