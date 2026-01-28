La M.O.D.A. | “Coruña siempre será una ciudad especial para nosotros”

Los integrantes de La M.O.D.A., en una imagen promocional Edu Montes

Cuando acabaron su última gira, anunciaron un parón más largo de lo habitual, del que acabó saliendo un canto más vitalista con la raíz puesta en el barrio de Burgos que los ha visto nacer y crecer, San Pedro y San Felices. Con la carretera como única bandera, La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) se presenta esta semana en Galicia (el jueves en Santiago y el viernes y sábado en la Sala Pelícano) para presentar su último disco, ‘San Felices’.

David Ruiz, vocalista y guitarrista, asegura que no prometen “fuegos artificiales ni cosas extraordinarias”, solo “a un grupo que se va a dejar la piel y que va a intentar transmitir al público lo que significa para nosotros nuestras canciones”.

En una entrevista antes de otro concierto en la Pelícano, nos decía que A Coruña es un sitio especial porque fue el primer sitio fuera de casa donde actuaron por primera vez.

Sí, en el Tío Ovidio.

Tiene que ser gratificante volver años después teniendo que doblar fechas para poder atender a todo el mundo.

Sí, es muy especial. Al final, estamos viviendo un momento muy bueno después de los dos años de parón, teníamos también nuestras dudas de ver cómo iba a responder el público al disco nuevo, a ver si se habían olvidado de nosotros o no... Hemos sacado ‘San Felices’, del que estamos superorgullosos y la respuesta del público es bestial.

¿Tienen otros recuerdos especiales de A Coruña?

Bueno, ese primer concierto es uno de los recuerdos más bonitos que tenemos del grupo. La primera vez que salíamos de casa, nos montó el concierto un colectivo de chavales, con una banda local y éramos 40 o 50 personas. Recuerdo estar comiendo una olla de macarrones que nos hizo la gente que montaba el bolo en un parque de Coruña (ríe). Siempre será una ciudad especial para nosotros, por eso también en Galicia en general nos hemos sentido siempre muy bien acogidos. Es muy bonito ver cómo ha pasado el tiempo y cómo ha ido creciendo esto. Ahora vamos a tocar para 1.550 cada noche en Pelícano, o sea, más de 3.000 personas un finde y se agotaron las entradas hace unas semanas. ¿Qué te voy a decir? Es increíble, seguimos flipando, nos parece una especie de milagro que un grupo en 2026 con un acordeón, un clarinete y un banjo estemos ahí y que venga tanta gente a vernos, porque es una pasada. Sabemos lo difícil que es.

Han pasado dos años y la gente sigue ahí...

Eso es increíble. Sentíamos que lo necesitábamos. Es un parón que nos ha venido bien para poder pasar en casa más de tres días seguidos (sonríe), volver a reconectar con muchas cosas y poder mirar con perspectiva lo vivido. Hay muchas veces que la urgencia funciona y hay otras en las que conviene tener un poco de calma y esta vez nos lo hemos podido permitir, que sabemos que es un privilegio, y creemos que se ha notado en las canciones del disco.

El disco tiene un tono más vitalista que los precedentes.

Lo que intentamos transmitir con ‘San Felices’ es que la gente al escucharlo sienta eso que uno siente cuando está fuera de casa y vuelve y ve la señal del cartel de su pueblo o de su ciudad. Esa vuelta a casa creo que es un camino que hemos ido creciendo de forma natural y espontánea a lo largo de nuestra trayectoria, porque cuando empezamos teníamos la vista puesta en el mundo anglosajón. Al final es una reivindicación de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo y de la sencillez frente a ese globalismo que hay ahora, que parece que las cosas importantes y que merecen la pena solo pueden suceder en Tokio, Berlín o Nueva York.

¿Cómo se dan las colaboraciones con Repion y Leiva?

Para nosotros, lo más importante es la canción y lo que te pida la canción. Cuando tenemos los temas terminados, hay veces que dices: “Joder, aquí no pegaría esto” o “¿te imaginas a tal?” En ‘Subiendo como el Chava’ nos imaginábamos todo el rato a Leiva. Con Repion igual, nos gusta mucho la música que hacen y nos la imaginábamos en esa canción. Tanto a Leiva como a Repion les moló mucho la propuesta y se animaron del tirón.

Este 2026 cumplen 15 años, ¿qué objetivos se marcaban por aquel entonces?

Cuando empezamos pensábamos que el grupo iba a durar 15 días (ríe). Era una cosa que nos hacía muchísima ilusión, pero éramos muy ingenuos, no teníamos ni idea de lo que era tener una banda tantos años y de lo que nos venía por delante. Creo que ese ha sido el secreto, si es que existe alguno, para estar aquí 15 años después. Siempre hemos puesto la importancia en las canciones, en los directos y en el público. Eso nos llevó a empezar en el garaje del padre de Joselito (Maravillas) y eso nos lleva este finde a Galicia. Esa ilusión por tocar, por expresarte y esa adicción al directo y al público. Nunca nos hemos marcado muchos objetivos, simplemente tocar, hacer canciones y dar conciertos.