A Coruña

La Facultad de Derecho de la UDC organiza una jornada con el personal de orientación de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior

Se trata de una convocatoria para presentar la oferta formativa de grado de la Universidad

Redacción
28/01/2026 17:39
Una de las aulas de simulación de un juicio en la UDC
Cedida
La Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña acogerá el próximo jueves, día 12 de febrero, entre las 09:30 y las 13:30 horas, una jornada informativa con el personal de los Departamentos de Orientación de centros de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de toda Galicia. La reunión, que se desarrollará en formato híbrido (con la asistencia de los representantes de los centros educativos de forma presencial o virtual), se incluye dentro del Programa de Difusión de la Oferta Académica de los Grados que se imparten en la Universidade da Coruña (UDC).

El objetivo de este encuentro es dar a conocer la oferta formativa de grado de la UDC en el próximo curso académico 2026-27, así como sus centros y la vida universitaria. También se informará sobre el calendario y las novedades de las pruebas de acceso a la universidad.

En la jornada participarán la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidade da Coruña, María José Lombardía Cortiña; la delegada de la UDC en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), Elisa Beceiro González y la vicedecana de Estudiantes, Ordenación Académica y Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho, Ana Ala Catoira, junto con estudiantado de la Asociación de Debate de la UDC. 

Programa

La cita dará comienzo a las 09:30 horas con la recepción a las personas orientativas de los centros de Bachillerato y FP, seguido de la inauguración a las 10:00 por parte vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, quien realizará una breve introducción a las campañas de divulgación y a la vida universitaria de la UDC para dar paso al programa divulgativo, que incluirá tres charlas impartidas por el personal de la Universidade da Coruña. 

En la primera de ellas, la delegada de la UDC en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), Elisa Beceiro, presentará la amplia oferta académica de grado de la Universidad, con especial mención a las titulaciones más consolidadas y  singulares. A continuación, la vicedecana de Estudiantes, Ordenación Académica y Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho, Ana Ala Catoira, impartirá la charla “Como sobrevivir jurídicamente entre adolescentes” y ya a las 11:45 será de nuevo Elisa Beceiro quien informe al calendario y las novedades de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PALO). 

Las intervenciones durarán hasta las 12:15 horas, momento en el que está previsto la clausura del evento por María José Lombardía. Al final de la jornada habrá una simulación de un juicio penitenciario por parte del estudiantado de la Asociación Universitaria de Debate de A Coruña (AUDC), en la que se recrearán las posiciones de defensa y de acusación de un proceso, así como la toma de decisiones. Las personas interesadas en inscribirse a la jornada pueden hacerlo a través de este enlace.

