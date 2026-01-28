La Orquesta Joven de la Sinfónica, hace 25 años en el Palacio de la Ópera ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La actualidad informativa enfocaba hace 25 años hacia el Palacio de la Ópera, cuyo principal auditorio lograron llenar los talentosos componentes de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia. Era el día después del empate del Deportivo en San Mamés (2-2), en un partido marcado por la polémica por un penalti muy discutido que resultó clave para que los vascos lograran sumar ante el entonces vigente campeón de Liga. También el fútbol era protagonista hace 50 años por las prometedoras actuaciones del fabrilista Traba, que a sus 18 años acumulaba méritos para cumplir su sueño de dar el salto al primer equipo, como así fue. En 1951, 75 años atrás, se avanzaba en el plan para la construcción de la iglesia de San Pedro de Mezonzo.

Domingo, 28 de enero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | La Orquesta Joven de la Sinfónica llena el Palacio

La Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia ofreció ayer, 27 de enero de 2001, un concierto monográfico dedicado a la música del genial compositor Ludwig van Beethoven. Los noveles intérpretes estuvieron magistralmente dirigidos por Michael Gilbert y Rubén Gimeno mientras repasaron en el Palacio de la Ópera algunas de las partituras del legado del compositor alemán. Los más de sesenta jóvenes procedentes de toda la geografía gallega que llenaron el Palacio interpretaron la ‘Obertura Coriolano’, la ‘Sinfonía número 1’ y la ‘Sinfonía número 3’.

En cuanto a la actualidad deportiva, un penalti que solo vio un linier sirvió al Athletic para empatar un partido que le había remontado el Deportivo en San Mamés (2-2). Los coruñeses, con dos tantos del holandés Makaay, habían logrado neutralizar la ventaja inicial de los vascos gracias al juego de gran nivel que estaban realizando. Al final, el árbitro resultó decisivo para el resultado.

Miércoles, 28 de enero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | El fabrilista Traba, capitán de la selección juvenil

A pocos días del primer partido que jugará la selección gallega de juveniles contra la de Tenerife, en el estadio Manuel Rivera de El Ferrol, Manuel Traba López, capitán de la selección y jugador del Fabril, afronta la cita con mucha ilusión. “Tenemos que ganar los dos puntos en juego si queremos clasificarnos para las finales, que al parecer se van a disputar en Valencia”, afirma. Una de las máximas aspiraciones de Traba es poder jugar en la selección nacional, además de en el primer equipo del Deportivo de La Coruña. “Me cuido y me entreno al máximo por subir nuevos escalones y claro que me gustaría debutar con 18 años en Segunda División”, admite Traba.

Por otra parte, el profesor coruñés de la Universidad de Santiago don Juan Antonio Sardiña Páramo ha presentado su tesis doctoral, sobre ‘El concepto de fuero’, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, obteniendo la máxima calificación de sobresaliente “cum laude”.

Domingo, 28 de enero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Construcción del templo de San Pedro de Mezonzo

En la mañana de ayer, 27 de enero de 1951, el Alcalde se reunió con los componentes de la Junta pro templo San Pedro de Mezonzo y se convino, una vez más, en ir a su inmediata construcción, de acuerdo con el proyecto presentado por la Junta, autorizado por el Sr. Arzobispo e informado favorablemente por el Ayuntamiento. Los terrenos están adquiridos en su mayor parte, y a los que faltan se les aplicará la ley de urgencia acordada por la Superioridad, con objeto de que las obras comiencen inmediatamente.

Por la tarde se celebró una nueva sesión con asistencia de la mayor parte de los concejales para continuar el estudio de los presupuestos. La reunión duró desde las siete de la tarde hasta las once y media de la noche. Hoy, domingo, proseguirá el estudio presupuestario por la tarde. La sesión plenaria se celebrará el martes próximo.

Jueves, 28 de enero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Junta de la Juventud Católica de Santa Lucía

Hoy jueves, día 28 de enero de 1926, a las ocho de la tarde, en la Casa Social Católica, Juan Flórez, 45 y 47, primero izquierda, se reunirán en junta general los socios de la Juventud Católica Parroquial de Santa Lucía, con objeto de tratar y discutir asuntos de gran vitalidad para la misma. Se encarece la puntual asistencia de todos los socios a este acto.

En cuanto a las noticias militares, al alférez-alumno de la Academia de Ingenieros don Carlos Cividanes Patiño le fueron concedidos quince días de licencia por enfermo para Pontevedra. Fue declarado apto para el ascenso el profesor mayor del cuerpo de equitación militar don José Pardo Molina. Se le concedió la adición del pasador de Larache a la medalla militar de Marruecos que posee el alférez don Manuel Bravo López Pastor.