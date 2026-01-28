Gadisa abre un nuevo Claudio Express en Oleiros

Nuevo Claudio Express en Bastiagueiro

Gadisa Retail continúa implantando la franquicia Claudio en A Coruña y su área de influencia. Esta vez ha estrenado un Claudio Express en la avenida Ernesto Che Guevara 166, en Bastiagueiro. Este nuevo establecimiento forma parte de la estación de servicio contigua al Gadis Hiper que la compañía 100% gallega tiene en el municipio de Oleiros.

Con una sala de ventas de 60 m2, pone a disposición de los clientes un surtido de 600 referencias básicas de alimentación, droguería e higiene y completa los servicios del complejo: gasolinera, boxes de lavado y aspirado, lavado automático y butano. El amplio horario de apertura todos los días de la semana permite a los clientes realizar su compra de forma más cómoda.

El nuevo establecimiento supone la creación de seis nuevos puestos de trabajo.

En la inauguración del punto de venta han estado presentes Cristina Patiño, la supervisora de estaciones de Carbugal; Baltasar López, delegado de área de A Coruña; Miguel Freire, director de ventas de franquicia; Sergio Trujillo, coordinador; y David Calvo, supervisor de franquicia del establecimiento.

Gadisa Retail ha sumado cuatro puntos de venta franquiciados en A Coruña y su entorno desde noviembre: dos Claudio y un Claudio Express en la ciudad, y el de Bastiagueiro (Oleiros), con el que alcanza los 254 establecimientos de esta línea de negocio en Galicia, Castilla y León, Madrid y Asturias.