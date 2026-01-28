Escotet considera una "alegría" la "posibilidad de mejora económica" en Venezuela

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet EFE

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha considerado este miércoles, durante la presentación de los resultados de la entidad bancaria correspondientes a 2025, una "alegría" la "posibilidad de mejora económica" que se abre en Venezuela tras el cambio en la presidencia del país sudamericano a raíz de la intervención militar de los Estados Unidos.

Escotet ha observado que "claramente, con los cambios que ha habido", se abren "nuevas oportunidades para el país" y ha celebrado que haya mayores posibilidades tanto para la "inversión extranjera" como para las empresas locales que están "tratando de aprovechar" la nueva coyuntura.

El pasado sábado 3 de enero una operación militar de los Estados Unidos en la nación caribeña se saldó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, que ha sido relevado por la nueva jefa de Estado, la anterior vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Escotet ha trasladado que prefiere no entrar en valoraciones políticas sobre lo acontecido.