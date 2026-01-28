Eladio Carrión y Amaia inauguran esta semana la temporada de conciertos en el Coliseum de A Coruña

Público durante uno de los conciertos del año pasado en el Coliseum Javier Alborés

Los de Eladio Carrión este jueves y Amaia este sábado serán los primeros grandes conciertos del Coliseum este año. Pero ni mucho menos los únicos. Y es que el recinto aprovechará ambas actuaciones para afilar sus espadas de cara a lo que será otro año repleto de estrellas musicales en el recinto.

El primero será, este jueves, Eladio Carrión. El artista puertorriqueño recalará en A Coruña por su gira 'Don Kbrn World Tour', con la que ya ha llevado su lírica urbana a ciudades como Granada, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Málaga, Barcelona o Madrid este mismo mes de enero. Urbes que ya han visto el directo de uno de los referentes del trap y el rap latino a nivel global.

Con una carrera marcada por la versatilidad lírica, la autenticidad y una constante evolución artística, Carrión se ha posicionado en los últimos años en el sector, ganando diversos premios y colaborando con otras grandes figuras de la música urbana. Con esta nueva gira, reafirma su madurez creativa y su capacidad para llevar su visión artística a los escenarios más importantes.

El domingo le sucederá a los mandos del público entregado del Coliseum Amaia. La navarra vuelve a A Coruña con su gira ‘Arenas’, con la que hará vibrar a unos herculinos que ya la disfrutaron en las fiestas de María Pita y en el Palacio de la Ópera.

Todos los conciertos que llenarán la agenda del Coliseum de A Coruña en 2026 Más información

Aunque lo cierto es que este 2026 el Coliseum será testigo de grandes historias. Desde la gira de despedida de Megadeth al regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero como cantante, pasando por artistas nacionales de renombre como Amaral, Dani Martín o Iván Ferreiro, entre muchos otros. Incluso recibirá a uno de los coruñeses más de moda en los últimos tiempos, Tinho, finalista de 'Operación Triunfo' que tocará junto a sus compañeros el 19 de abril.