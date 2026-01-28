El profesorado del CEIP Concepción Arenal de A Coruña, a la espera de reacción tras el encierro nocturno en el colegio

Miembros de la comunidad educativa del colegio, este martes, en la protesta en el interior del centro Cedida

Encerrarse quince horas en el interior de un colegio en señal del protesta no parece haber sido suficiente. Eso al menos debe pensar la comunidad educativa del CEIP Concepción Arenal de A Coruña, quienes, acompañados de representantes sindicales y estudiantes (CIG y STEG), permanecieron dentro del recinto educativo desde las 18.00 horas del pasado martes y hasta las 09.00 de este miércoles como medida de presión para exigir mejoras y, sobre todo, "recuperar e avanzar en dereitos". Una medida de presión que, por ahora, no ha tenido respuesta ni reacción por parte de la Consellería de Educación.

En total, pernoctaron en el interior del edificio una docena de personas. Entre ellas, no solo había profesorado, también familias. "A verdade que estivemos moi ben. Desde o principio contamos coa colaboración do centro e, dentro do incómodo que é durmir en colchonetas no chan dun colexio, todo foi ben", explica Celia Armas, secretaria de la comarca de A Coruña de CIG-Ensino, quien también apunta que "non escollimos este colexio por casualidade".

En este sentido, el profesorado del CEIP Concepción Arenal no es la primera vez que reclama mejoras y más apoyos. Y es que, aunque la movilización del pasado martes ponía el foco en un deterioro colectivo como el estado de las instalaciones, la falta de personal y la bajada de ratio, sobre todo lo hacía para demandar cuidadores y profesores de apoyo en un colegio en el que casi un 20% de los alumnos cuentan con necesidades especiales y más de un 5% tienen diagnosticado algún tipo de discapacidad.

Una veintena de cierres en dos meses

Según la CIG-Ensino, organizadores de la movilización con la colaboración del sindicato de estudiantes STEG, esta iniciativa forma parte de las movilizaciones que el sindicato de profesores lleva efectuando desde principios de curso. En A Coruña, el encierro nocturno del CEIP Concepción Arenal fue la segunda reivindicación que realizaron en la ciudad este curso, después de hacer noche el pasado mes de octubre en las instalaciones del CEIP Alborada. En aquella ocasión, la movilización ha sido en plena huelga de 48 horas en la educación.

Tal y como comenta Armas, en este segundo trimestre se está desarrollando "outra xeira de movilizacións" y, además también confirma que se cuenta con un calendario concreto para continuar con este tipo de iniciativas. De hecho, en total se esperan 22 cierres de aquí a carnaval en centros educativos de toda la comunidad gallega. El próximo destino de las movilizaciones será en el ayuntamiento de Cee.