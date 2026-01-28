Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Zorro Labañou
A Coruña

El pequeño zorro que se pasea por la zona del Millenium de A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/01/2026 11:52

Este miércoles, 28 de enero, los residentes en los barrios de Los Rosales y Labañou se encontraron con una sorprendente visita muy cerca del obelisco Millenium.

Zorros en O Portiño

Zorros en O Portiño y conejos en la Torre: A Coruña parece una fábula de Esopo

Como reflejó un usuario a través de sus redes sociales, hasta en dos ocasiones topó con un pequeño zorro paseando: una vez de noche, poco antes de las ocho menos cuarto de la mañana, y la segunda ya a la luz del día, a las 09.05.

"Algunos dirán que eso tiene algún tipo de significado. Otros teorizarán sobre si llevo bacon en los bolsillos. Sea lo que sea a mí me ha alegrado el madrugón de este miércoles...", escribe el usuario Noel Turbulencias, conocido en A Coruña por su papel en el mundo musical y a través de la emisora Cuac FM.

En concreto, sus videos muestran al zorro en la rotonda que une la travesía de Los Rosales con la avenida de Gerardo Porto, al lado del colegio Emilia Pardo Bazán y de la residencia de mayores La Obra de la Señora.

Según residentes en la zona, este zorro llega desde la zona verde de O Portiño y baja hasta Los Rosales y Labañou en busca de alimento.

