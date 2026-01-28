El mes horrible de las pescaderías en A Coruña: “Es el tercer día de esta semana que me quedo en casa”

Un cliente en la plaza de Lugo, este miércoles, donde reinaron los puestos de pescado vacíos Javier Alborés

Los mercados están acostumbrados a vivir eneros de parón de actividad. Y no porque no haya mercancía, sino porque tras las fiestas el consumo cae, por lo menos, hasta la siguiente nómina. Pero este año la situación se ve agravada por el constante mal tiempo, que ha obligado a numerosos puestos de pescado a no abrir durante varias jornadas consecutivas. Esto se traduce en más de la mitad de espacios vacíos en mercados como la plaza de Lugo, donde este miércoles solo unos pocos ofrecían pescado a los clientes.

Es el caso de Teri Ceán, quien abrió pese a tener “poca mercancía”: “Algo siempre hay”, reconocía. Este miércoles, por ejemplo, llegó al muelle un barco de cerco. Eso sí, fue de las pocas que acudió a su puesto: “Este mes siempre es complicado porque la gente gastó mucho en Navidad, pero llevamos bastantes temporales desde noviembre, y ahora es uno tras otro”. En su local de la plaza de abastos había “carioca de importación, lubina, calamar de costa, parrochita de Portugal, rape, lomo de atún, chipirón de importación, meigas de altura y anillas”.

Uno de los que no acudió al mercado fue Óscar Martínez, de Pescadería Nortemar. “Es el tercer día de esta semana que me quedo en casa. Es una tras otra y para la semana parece que viene otro temporal”, dijo. El placero resumió la situación como “muy difícil”: “Hay que esperar a que escampe. Hay muy poco pescado, poca mercancía y poca variedad. Hoy había algo de rape, merluza y ya. Las cofradías tampoco están subiendo nada”, añadió. Otro de los placeros de la plaza de abastos que lleva varias jornadas sin acudir a su puesto es Víctor Conde, de Pescados Víctor, quien aseguró que el mes está siendo “complicado”.

Pese a que las alertas costeras llevan sucediéndose desde noviembre, no son el único factor que afectó a la actividad de los placeros. Los pescadores de la provincia de A Coruña fueron a huelga el 19 de enero para protestar contra la aplicación del Reglamento de Control de la Pesca. Un centenar de pescadores de las cofradías de A Coruña, Ferrol, Corme y Camariñas, entre otras, se concentraron en O Parrote para exigir la paralización de la normativa, de la Unión Europea. Finalmente, ese mismo día se llegó a un acuerdo con el Gobierno central para flexibilizar la medida.