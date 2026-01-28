El delegado del Gobierno pide precaución en los próximos días ante la llegada de ‘Joseph’

Abalde, Blanco e Infante, durante la visita de ayer | Patricia G. Fraga

Durante la mañana de ayer, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, visitó el observatorio de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) en A Coruña para poner en valor el trabajo de esta entidad en un momento en el que España está siendo azotada por una fuerte borrasca. Blanco reiteró ayer la petición de precaución a la ciudadanía delante de la evolución de los próximos días, marcados por la borrasca ‘Joseph’ .

Con Blanco se encontraba el subdelegado, Julio Abalde, y juntos charlaron con el delegado de Aemet, Francisco Infante. Blanco reconoció la labor de los profesionales de Aemet al analizar estas borrascas, dado que son ellos quienes se encargan de emitir avisos sobre fenómenos meteorológicos extremos en un territorio.

El delegado también recordó que el CH Miño-Sil aporta los datos en tempo real de más de 50 estaciones de medición que están localizadas en las cuencas de los ríos Miño, Sil y Limia. Además, la Delegación del Gobierno participa en las reuniones de la Unidad de Valoración de la Dirección Xeral de Protección Civil, que está activada debido a esta sucesión de fenómenos adversos que afectan al conjunto de España. 