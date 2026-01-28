Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Detenidas dos personas en Eirís por robar un catalizador de un coche

Redacción
28/01/2026 13:25
Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos
Una patrulla de la Policía Nacional en A Coruña
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La Policía Nacional ha detenido a dos varones que habían robado el catalizador de una furgoneta estacionada en la vía pública en A Coruña.

Según informa la Policía, los hechos se produjeron a las cinco de la madrugada del día 27 de enero, en la avenida Lamadosa. Un viandante observó a un hombre en los bajos de una furgoneta estacionada con una sierra radial. También le pareció extraño que otro vehículo circulase adelante y atrás en dicha calle, a los dos lados de esa furgoneta. Por ello decidió llamar al 091.

Un indicativo policial se desplazó hasta este lugar del barrio de Eirís, comprobando los bajos de la furgoneta referida, y observando que varios tubos habían sido cortados para robarle el catalizador.

El aparcamiento de Ribeira Sacra en el que hace días intentaron robar un coche

Asaltan un coche en A Coruña para robar las balizas de señalización

Más información

Rápidamente, varios vehículos del Grupo de Atención al Ciudadano comenzaron la búsqueda de estas dos personas en la zona.

Uno de ellos fue localizado en la calle Cabanas, con toda su ropa y las manos manchadas de grasa.

El vehículo que circulaba en la calle Lamadosa, para alertar ante la posible presencia policial, fue localizado circulando en calles aledañas y se dio a la fuga. Finalmente fue interceptado en la calle Vila de Miño y su conductor, detenido.

El catalizador de la furgoneta fue hallado por la Policía oculto tras unos arbustos cercanos, y las herramientas utilizadas en el robo también fueron localizadas en un contenedor de basura.

Los dos varones fueron detenidos por un delito de hurto y pasaron este miércoles a disposición judicial.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en su escaño de diputado en el Congreso el 22 de octubre

José Luis Ábalos renuncia a su escaño en el Congreso
EFE
Público durante uno de los conciertos del año pasado en el Coliseum

Eladio Carrión y Amaia inauguran esta semana la temporada de conciertos en el Coliseum de A Coruña
Jorge Riveiro
El ideal gallego

Los números de Abanca en Portugal: 20.296 millones de euros de volumen de negocio y 700 empleados
Iván Aguiar
El ideal gallego

María Azucena Recio González ocupará el cargo al que aspiraba Villares en el TSXG
Esther Durán