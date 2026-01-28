Detenidas dos personas en Eirís por robar un catalizador de un coche

Una patrulla de la Policía Nacional en A Coruña

La Policía Nacional ha detenido a dos varones que habían robado el catalizador de una furgoneta estacionada en la vía pública en A Coruña.

Según informa la Policía, los hechos se produjeron a las cinco de la madrugada del día 27 de enero, en la avenida Lamadosa. Un viandante observó a un hombre en los bajos de una furgoneta estacionada con una sierra radial. También le pareció extraño que otro vehículo circulase adelante y atrás en dicha calle, a los dos lados de esa furgoneta. Por ello decidió llamar al 091.

Un indicativo policial se desplazó hasta este lugar del barrio de Eirís, comprobando los bajos de la furgoneta referida, y observando que varios tubos habían sido cortados para robarle el catalizador.

Asaltan un coche en A Coruña para robar las balizas de señalización Más información

Rápidamente, varios vehículos del Grupo de Atención al Ciudadano comenzaron la búsqueda de estas dos personas en la zona.

Uno de ellos fue localizado en la calle Cabanas, con toda su ropa y las manos manchadas de grasa.

El vehículo que circulaba en la calle Lamadosa, para alertar ante la posible presencia policial, fue localizado circulando en calles aledañas y se dio a la fuga. Finalmente fue interceptado en la calle Vila de Miño y su conductor, detenido.

El catalizador de la furgoneta fue hallado por la Policía oculto tras unos arbustos cercanos, y las herramientas utilizadas en el robo también fueron localizadas en un contenedor de basura.

Los dos varones fueron detenidos por un delito de hurto y pasaron este miércoles a disposición judicial.