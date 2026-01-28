Detenidos dos sospechosos en Eirís por robar un catalizador

Una patrulla de la Policía Nacional en A Coruña

La Policía Nacional ha detenido a dos varones que habían robado el catalizador de una furgoneta estacionada en la vía pública en A Coruña.

Según informa la Policía, los hechos se produjeron a las cinco de la madrugada del día 27 de enero, en la avenida Lamadosa. Un viandante observó a un hombre en los bajos de una furgoneta estacionada con una sierra radial. También le pareció extraño que otro vehículo circulase adelante y atrás en dicha calle, a los dos lados de esa furgoneta. Por ello decidió llamar al 091.

Un vehículo policial se desplazó hasta este lugar del barrio de Eirís y comprobó los hechos, y confirmó que varios tubos habían sido cortados para robarle el catalizador.

Asaltan un coche en A Coruña para robar las balizas de señalización Más información

Rápidamente, varias patrullas comenzaron la búsqueda de estos dos sospechosos en la zona.

Uno de ellos fue localizado en la calle Cabanas, con toda su ropa y las manos manchadas de grasa.

El vehículo, que los implicados había utilizado para avisar de la presencia policial, fue localizado en la zona y se dio a la fuga. Finalmente fue interceptado en la calle Vila de Miño y su conductor, detenido.

Sustraen los catalizadores de cinco furgonetas aparcadas en Pocomaco Más información

El catalizador de la furgoneta fue hallado por la Policía oculto tras unos arbustos cercanos, y las herramientas utilizadas en el robo también fueron localizadas en un contenedor de basura.

El catalizador es una pieza que se encuentra en los bajos del vehículo y modifica la química los gases que emite el tubo escape para reducir las emisiones nocivas y es la pieza más codiciada porque está lleno de metales muy valiosos, como el platino, el paladio, y el rodio.

Los dos varones fueron detenidos por un delito de hurto y pasaron este miércoles a disposición judicial.