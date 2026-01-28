Agentes del Seprona en una chatarrería e A Grela Javier Alborés

La Guardia Civil ha efectuado una detención en la planta de reciclaje de Nostián, según confirman fuentes del Instituto Armado que añaden que la investigación todavía no ha concluido y no se descartan más arrestos. Se trata de un caso de tráfico residuos: un empleado habría estado sacando a hurtadillas aluminio de la planta para venderla en una chatarrería.

Desde la plantilla confirman que se ha producido una denuncia por robo de aluminio y la presencia del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza)en la planta a las ocho de la mañana. Esta información les fue comunicado por la gerencia de la empresa concesionaria, Albada, que no quiso entrar en valoraciones y remitió a la Guardia Civil

Se ignora cuánto metal consiguió sacar el sospechoso antes de ser detenido, pero se estima que pudieron ser varias toneladas a lo largo de meses de actividad ilegal. El sujeto, que trabaja de noche, llenaba su furgoneta particular y luego abandonaba la planta sin ser molestado. Sin embargo, esta mañana, agentes del Seprona le estaban esperando y fue descubrieron in fraganti.

Se entiende que alguien dentro de la propia planta notó el descenso en los niveles de material recuperado y lo denunció a las autoridades. El aluminio es uno de los elementos más valiosos que se pueden obtener del contenedor amarillo (inorgánicos) y se usa normalmente en recipientes como latas de conservas.

El tráfico de residuos es un delito medioambiental, dado que la gestión de la basura está muy regulada. Periódicamente, la concesionaria de reciclaje tiene que afrontar problemas de robo de residuos sobre todo en los puntos limpios. También se sustrae material de los propios contenedores que se encuentran en la calle. Sin embargo, este es un asunto completamente distinto e inédito.