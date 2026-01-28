Así pedirá A Coruña "no gritar, no beber y no mear" en la calle

Foto de familia en el Ayuntamiento de A Coruña durante la presentación de la campaña German Barreiros

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó el que puede considerarse primer fruto de la mesa de negociación entre hosteleros, empresarios de la noche y vecinos convocada en marzo de 2025. Se trata de una campaña de concienciación para evitar conductas que deberían darse por obvias en pleno siglo XXI, pero que están en la base de las quejas vecinales. Tal y como subrayó la regidora, es un paso previo a la comunicación del borrador acerca del nuevo marco legal en el que se moverá la noche desde este año y que debe ser una realidad “en las próximas semanas”.

Para entonces, los bares, pubs y discotecas, con toda seguridad, podrán trabajar 5 decibelios por encima de lo que permite actualmente A Coruña. Pero antes de asimilar el catálogo de la Xunta de Galicia es necesario un proceso educativo que suscriben todas las partes presentes en la negociación y que quisieron acompañar a Rey en el acto de presentación de la campaña. “No es ningún pecado salir por la noche” y “la gente, por normal general, se comporta”, dijo la alcaldesa. “Se puede pasar bien respetando tres normas muy básicas”, añadió, antes de resumir todo el mensaje en “no gritar, no beber y no mear” en la calle.

Aplicación

La nueva campaña diseñada por el Ayuntamiento de A Coruña, y apoyada por hosteleros, vecinos y empresarios de la noche, va un paso más allá de la patrulla vecinal que, en 2022, pedía no gritar mientras se pasaba bien en grupo.

En este caso, se repartirá cartelería, pegatinas, posavasos, bolsas y anuncios en tres dimensiones para que cale el mensaje deseado. También habrá un grupo 'concienciador'. “Esperemos que, cuando lleguemos al Carnaval, estemos ya todos concienciados”, indicó Inés Rey. Por lo tanto, la campaña para “no gritar, no beber y no mear” empezaría la próxima semana y, para la segunda de febrero, debería haber empezado ya a dar sus frutos.

Reacciones

Tomaron la palabra después de Inés Rey el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, así como la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, Luisa Varela. Ambos aplaudieron la iniciativa municipal y apelaron a los menos civilizados. “Gracias al Ayuntamiento de A Coruña. Esta campaña la hacemos entre todos y nos va a facilitar mucho el trabajo en el ocio nocturno. Es cierto que hay clientes con una conducta incívica, pero somos los responsables de que se cumplan las normas, porque también luego somos los que sufrimos las multas”, recalcó el empresario.

Por su parte, Varela aseveró: “Es la primera vez que se nos deja participar tan activamente y tenemos que pelear por el descanso de los vecinos. La colaboración va a ser activa y sabemos que, sin ocio, no se puede vivir”.

Además, El Ideal Gallego quiso pulsar la opinión de otras dos asociaciones presentes en la reunión y que han sido parte activa de todo el proceso de la mesa de negociación. Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente del grupo Pelícano resumió así su sentir: “Me parece fantástico todo, yo soy apolítico”. Además, Xabi Barral, presidente de la Asociación para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno, comentó: “Dámoslle a benvida a esta campaña, e a todo o que veña a axudar a tan necesaria convivencia entre os nosos negocios, os nosos clientes e os nosos veciños. Agardamos que sexa un exercicio de corresponsabilide, polo ben de todos”. Además, no se olvidó de otro frente todavía abierto. “Á mesma vez, aínda que xa adiantou a alcaldesa o tema, o que máis urxe e preocupa é a posta en marcha da nova normativa, tanto acústica como de terrazas, por iso desexamos poder ter xa eses borradores”, finalizó.

Un vecino también preguntó, durante una rueda abierta a todos los asistentes, sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento de A Coruña subvencionase las nuevas ventanas de los vecinos, ante el incremento de los decibelios que se espera. “Ojalá tuviéramos dinero para subvencionar todas las insonorizaciones”, bromeó Inés Rey al respecto.