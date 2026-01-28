Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Alvedro operará 318 vuelos semanales y casi 55.000 plazas durante el cierre de Lavacolla

El sector alerta de la falta de previsión de transporte público y de taxis para el aluvión de pasajeros entre abril y mayo

Lara Fernández
Lara Fernández
28/01/2026 04:51
Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro
Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro
Quintana
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Los coruñeses ya han iniciado la cuenta atrás para disfrutar del aluvión de vuelos adicionales que tendrá Alvedro durante el cierre de Lavacolla. La terminal de Santiago estará inoperativa entre el 23 de abril y el 27 de mayo debido a obras de renovación de su pista, y ahí será cuando el aeropuerto de A Coruña absorba gran parte de la oferta gallega. La mayoría de las aerolíneas reprogramaron su operativa en Alvedro, añadiendo en Peinador tan solo algún vuelo a Barcelona.

En total, la terminal coruñesa operará 318 vuelos regulares a la semana, además de 54.648 plazas, según datos aportados por la plataforma Alvedro Vuela Más Alto. Durante estos 35 días, se sumarán a la parrilla del aeropuerto los enlaces con París, Dublín, Londres-Heathrow, Bilbao, Sevilla, Málaga, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca. Y también se aumentarán frecuencias con Barcelona y Madrid. Vueling, además, reabrirá temporalmente su base en el aeródromo.

Si bien Alvedro lleva tiempo preparándose para este mes, el sector alerta de la falta de previsión de transporte público y de taxis. “Nos preguntamos de qué forma los taxis de Alvedro podrán gestionar todo este tráfico teniendo en cuenta los límites actuales de taxis de A Coruña que pueden operar en Culleredo. Tampoco hay noticias de un refuerzo del servicio de buses pese a que se va a duplicar el tráfico”, cuestionan desde la entidad de apoyo a Alvedro.

“Se da la paradoja”, añaden fuentes de la plataforma, “de que el día de más vuelos –los sábados, con 48 operaciones regulares–, es el día con menos oferta de buses entre Alvedro y A Coruña, con una única frecuencia a la hora dejando patente la ineficacia de la Administración pública para ajustarse a este tipo de eventos”.

Acuerdo

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, aseguró este mes que se está trabajando “para llegar a un acuerdo con Culleredo y la Xunta para resolver el problema de Alvedro. Esperamos que este mes se produzca una reunión entre las tres partes”. No obstante, de momento se desconocen avances en la materia.

El anterior convenio del sector para prestar servicio en el aeropuerto dejó de estar vigente durante la pandemia. Esto afecta, desde entonces, a los trabajadores coruñeses, ya que la terminal está en el término municipal de Culleredo y son los taxistas de este municipio los que tienen preferencia a la hora de recoger a pasajeros. Las últimas conversaciones apuntaban al fin del problema con la creación de una bolsa de 30 taxis de A Coruña y cinco plazas reservadas para operar en la parada. 

Frecuencias diarias de las rutas adicionales

El enlace con Dublín será operado entre el 24 de abril y el 27 de mayo por la aerolínea Aer Lingus, y contará con cuatro frecuencias semanales. Los billetes para la ruta diaria de Londres-Heathrow también están disponibles, en este caso con Vueling. Serán nueve vuelos semanales los que Air Nostrum operará entre A Coruña y Bilbao: dos diarios, de lunes a jueves, y uno el viernes. Además, la ruta a Barcelona se verá beneficiada por un aumento de frecuencias, llegando a volar hasta cinco veces al día. A Coruña estará conectada con Las Palmas seis veces a la semana, mismo número que Málaga y Palma de Mallorca. La ruta a París-Orly tendrá siete vuelos semanales, mientras que Tenerife y Sevilla tendrán cuatro y tres, respectivamente.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una de las borrascas que azota la ciudad estos días y provoca olas de siete metros

El vendaval de Picasso
Luís Pousa
Los integrantes de La M.O.D.A., en una imagen promocional

La M.O.D.A. | “Coruña siempre será una ciudad especial para nosotros”
Óscar Ulla
Genma Pardo ‘Gemola’ presentó un adelanto de su libro en Biblos Betanzos

Oli, el saltamontes que quiere destronar a las tablets: así es el nuevo cuento infantil de Gemola
Lucía Tenreiro
Rubén Cuevas

Rubén Cuevas | “Se puede ser sostenible y a la vez mejorar en tus resultados de negocio”
Dani Sánchez