Alvedro operará 318 vuelos semanales y casi 55.000 plazas durante el cierre de Lavacolla

Los coruñeses ya han iniciado la cuenta atrás para disfrutar del aluvión de vuelos adicionales que tendrá Alvedro durante el cierre de Lavacolla. La terminal de Santiago estará inoperativa entre el 23 de abril y el 27 de mayo debido a obras de renovación de su pista, y ahí será cuando el aeropuerto de A Coruña absorba gran parte de la oferta gallega. La mayoría de las aerolíneas reprogramaron su operativa en Alvedro, añadiendo en Peinador tan solo algún vuelo a Barcelona.

En total, la terminal coruñesa operará 318 vuelos regulares a la semana, además de 54.648 plazas, según datos aportados por la plataforma Alvedro Vuela Más Alto. Durante estos 35 días, se sumarán a la parrilla del aeropuerto los enlaces con París, Dublín, Londres-Heathrow, Bilbao, Sevilla, Málaga, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca. Y también se aumentarán frecuencias con Barcelona y Madrid. Vueling, además, reabrirá temporalmente su base en el aeródromo.

Si bien Alvedro lleva tiempo preparándose para este mes, el sector alerta de la falta de previsión de transporte público y de taxis. “Nos preguntamos de qué forma los taxis de Alvedro podrán gestionar todo este tráfico teniendo en cuenta los límites actuales de taxis de A Coruña que pueden operar en Culleredo. Tampoco hay noticias de un refuerzo del servicio de buses pese a que se va a duplicar el tráfico”, cuestionan desde la entidad de apoyo a Alvedro.

“Se da la paradoja”, añaden fuentes de la plataforma, “de que el día de más vuelos –los sábados, con 48 operaciones regulares–, es el día con menos oferta de buses entre Alvedro y A Coruña, con una única frecuencia a la hora dejando patente la ineficacia de la Administración pública para ajustarse a este tipo de eventos”.

Acuerdo

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, aseguró este mes que se está trabajando “para llegar a un acuerdo con Culleredo y la Xunta para resolver el problema de Alvedro. Esperamos que este mes se produzca una reunión entre las tres partes”. No obstante, de momento se desconocen avances en la materia.

El anterior convenio del sector para prestar servicio en el aeropuerto dejó de estar vigente durante la pandemia. Esto afecta, desde entonces, a los trabajadores coruñeses, ya que la terminal está en el término municipal de Culleredo y son los taxistas de este municipio los que tienen preferencia a la hora de recoger a pasajeros. Las últimas conversaciones apuntaban al fin del problema con la creación de una bolsa de 30 taxis de A Coruña y cinco plazas reservadas para operar en la parada.