Abanca pagará 92,8 millones de euros de beneficios a sus accionistas

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, junto al consejero delegado, Francisco Botas y el director general financiero, Alberto de Francisco EFE

Abanca, en un consejo de administración celebrado el pasado 26 de enero, ha acordado proceder al pago de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2025 por importe total bruto de 92,8 millones de euros, según ha informado en un escrito remitido en la mañana de este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta retribución podrán cobrarla los accionistas que lo sean a las 23:59 horas del día 27 de enero de 2025), a razón de 0,04211 euros brutos por acción.

Abanca eleva su facturación más de un 6% y ya llega a 136.000 millones de euros Más información

El pago efectivo se realizará este viernes 30 de enero, sujeto a la retención fiscal obligatoria (19%) que legalmente proceda sobre el importe bruto.

El acuerdo anterior ha sido igualmente notificado a la sociedad Cecabank, entidad encargada de la llevanza del registro contable de valores anotados en cuenta, que ha sido nombrada entidad agente de pagos del dividendo.