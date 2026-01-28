Abanca pagará 92,8 millones de euros de beneficios a sus accionistas
El abono de este montante se producirá el próximo viernes
Abanca, en un consejo de administración celebrado el pasado 26 de enero, ha acordado proceder al pago de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2025 por importe total bruto de 92,8 millones de euros, según ha informado en un escrito remitido en la mañana de este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta retribución podrán cobrarla los accionistas que lo sean a las 23:59 horas del día 27 de enero de 2025), a razón de 0,04211 euros brutos por acción.
El pago efectivo se realizará este viernes 30 de enero, sujeto a la retención fiscal obligatoria (19%) que legalmente proceda sobre el importe bruto.
El acuerdo anterior ha sido igualmente notificado a la sociedad Cecabank, entidad encargada de la llevanza del registro contable de valores anotados en cuenta, que ha sido nombrada entidad agente de pagos del dividendo.