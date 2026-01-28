Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Abanca pagará 92,8 millones de euros de beneficios a sus accionistas

El abono de este montante se producirá el próximo viernes

Iván Aguiar
Iván Aguiar
28/01/2026 14:58
El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, junto al consejero delegado, Francisco Botas y el director general financiero, Alberto de Francisco
El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, junto al consejero delegado, Francisco Botas y el director general financiero, Alberto de Francisco
EFE
Abanca, en un consejo de administración celebrado el pasado 26 de enero, ha acordado proceder al pago de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2025 por importe total bruto de 92,8 millones de euros, según ha informado en un escrito remitido en la mañana de este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta retribución podrán cobrarla los accionistas que lo sean a las 23:59 horas del día 27 de enero de 2025), a razón de 0,04211 euros brutos por acción. 

l presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, junto al consejero delegado, Francisco Botas y el director general financiero, Alberto de Francisco

Abanca eleva su facturación más de un 6% y ya llega a 136.000 millones de euros

El pago efectivo se realizará este viernes 30 de enero, sujeto a la retención fiscal obligatoria (19%) que legalmente proceda sobre el importe bruto. 

El acuerdo anterior ha sido igualmente notificado a la sociedad Cecabank, entidad encargada de la llevanza del registro contable de valores anotados en cuenta, que ha sido nombrada entidad agente de pagos del dividendo.

