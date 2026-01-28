Abanca eleva su volumen de negocio más de un 6% y ya llega a 136.000 millones de euros

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, junto al consejero delegado, Francisco Botas y el director general financiero, Alberto de Francisco EFE

Abanca elevó su volumen de negocio hasta los 136.000 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento de más del 6% respecto al ejercicio anterior, en el que se había situado en 128.000 millones de euros. Sin embargo, el beneficio se redujo alrededor del 25%, de 1.200 a 902 millones de euros, por los efectos extraordinarios de la integración del banco portugués Eurobic.

El presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, y el consejero delegado, Francisco Botas, realizaron un amplio repaso a los principales datos registrados por el banco durante el año pasado, durante la presentación de resultados llevada a cabo este miércoles en Santiago de Compostela.

Escotet destacó que estos números son el resultado del "crecimiento eficiente" del negocio y la "buena gestión del balance", apoyado por una estrategia de contención del gasto.

También explicó que el banco continuará con la ejecución de su plan estratégico y que en 2026 estima que se producirán “crecimientos económicos” más “moderados” en España y Portugal, sus principales mercados, tras un 2025 de buenos datos.

Escotet descarta una salida a Bolsa a corto plazo

Uno de los hitos que destacó el presidente de la entidad es que uno de los elementos más relevantes es que Abanca no ha perdido “cuota” de negocio en Galicia.

Además, celebró la finalización del proceso de integración de la entidad portuguesa Eurobic, culminada “con las mejores métricas”. Por otro lado, Escotet volvió a rechazar la posibilidad de que Abanca empiece a cotizar en Bolsa por el momento. "No está hoja de ruta de corto plazo una salida a Bolsa", aseguró.

El consejero delegado, Francisco Botas, señaló que se han cumplido los “objetivos” de 2025 y que el banco ha presentado una “mejor evolución”, en especial en un contexto de reducción de los tipos de interés. “Hemos ganado cuota de mercado en todos los sectores, en el asegurador, medios de pago, captación minorista…”, indicó.

Crecimiento

El ejercicio se cerró con la incorporación de 160.000 nuevos clientes, con más del 70% de estas altas producidas fuera de la zona en la que es líder del mercado, lo que supone un 17% más que en el año anterior.

Esto permitió el crecimiento de los depósitos. La cartera de Abanca tiene un perfil netamente minorista: un 94% de los depósitos corresponde a familias y empresas, y la mayoría tiene un saldo inferior a los 100.000 euros.

Tras el cierre del ejercicio 2025, Abanca explica que continúa con el desarrollo de su Plan Estratégico 2025-2027. “La entidad mantiene sus objetivos de rentabilidad, volumen de negocio, calidad del activo y solvencia para el periodo. En este momento el banco se mantiene por encima de sus objetivos en todos ellos", afirma.

Además, señala que usará como palancas "la eficiencia y el uso de la IA". La entidad se ha marcado tres prioridades estratégicas para garantizar el cumplimiento de sus objetivos: el impulso al crecimiento diversificado como clave para una rentabilidad sostenida, la cercanía y vinculación del cliente, y la transformación eficiente y recurrente, todo ello orientado a las personas y al entorno en el que desarrolla su actividad”, afirma.

B100, la marca de banca digital que posee la empresa presidida por Juan Carlos Escotet, ha mostrado también una capacidad de crecimiento y tracción de nuevos clientes. Ha logrado captar más de 100.000 nuevos clientes al cierre de 2025.

Mercado luso

Portugal supone ya el 16% del volumen de negocio total de la entidad. Abanca culminó en el último trimestre del año pasado la integración de EuroBic, una operación que refuerza sus capacidades de crecimiento en el país.

Las nuevas formalizaciones de crédito a particulares y empresas en territorio luso superaron los 7.000 millones de euros en el año, más del doble que en 2024, con lo que la cuota de formalizaciones creció en 82 puntos básicos en el mercado portugués.

Precisamente, las cuentas de 2025 se vieron afectadas por los efectos extraordinarios de la integración del banco luso Eurobic, que se culminó a finales del año pasado.