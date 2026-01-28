Mi cuenta

A Coruña

Un indigente en silla de ruedas apuñala a otro en Agra do Orzán

El detenido aseguró a las autoridades que el herido, de carácter leve, se apuñaló a sí mismo

Abel Peña
Abel Peña
28/01/2026 18:51
Agentes de la Policía Local en el lugar de los hechos
Agentes de la Policía Local en el lugar de los hechos
Quintana
La Policía Local registró esta tarde, alrededor de las cinco y media, un altercado entre indigentes, en el que uno de ellos resultó herido por arma blanca. El suceso tuvo lugar en la calle Manuel Deschamps, en Agra do Orzán, que fue cerrada por las autoridades. 

Ante el aviso de la reyerta, la Policía Local desplegó varias patrullas y procedió al arresto. Resultó que el agresor, se desplaza en silla de ruedas, así que  tuvo problemas para meterlo en el coche patrulla. 

Se ignora cómo empezó la discusión, pero ambos sujetos parecían haber bebido alcohol, según las primeras informaciones policiales. Ambos son habituales de la zona, pero el sospechoso asegura que el herido se había apuñalado a sí mismo.  

En cuanto a la victima, resultó herida de carácter leve, y acudió por sus propios medios un centro de salud para ser tratado de la cuchillada, que recibió en la pierna. 

Este incidente recuerda a otro parecido que tuvo lugar en diciembre en Santa Margarita, donde también la víctima, de 20 años, había recibido una puñalada en la pierna. Solo que esta vez, la hoja alcanzó la femoral y se desangró en segundos.  

Pasa a disposición judicial el sospechoso del crimen de Santa Margarita

