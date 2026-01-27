Una noche histórica en el Ágora con el premio Nobel Wole Soyinka

Wole Soyinka, ayer durante su declamación poética en el centro sociocultural Ágora | Patricia G. Fraga

Durante 17 años de vida, el ciclo Poetas Di(n)versos ha contado con multitud de grandes representantes de las letras, tanto gallegas, como nacionales e internacionales. En ocasiones se sobrepasaron las expectativas, como cuando en 2023 Viggo Mortensen y Xosé Iglesias llenaban el auditorio del Ágora con importantes colas para poder hacerse con una invitación. Pero en esos 17 años, tal y como explicaba ayer la poeta Yolanda Castaño, directora del ciclo, nunca había acudido un premio Nobel de Literatura. Por eso, lo de ayer en el Ágora era “un evento histórico”.

Lleno en el Ágora para ver a Viggo Mortensen y Xosé Iglesias Más información

Tanto era así, que Wole Soyinka, primer premio Nobel africano (en 1986), acudió al palacio de María Pita, antes de participar por la noche en la cita poética del Ágora, donde estuvo acompañado de Lupe Gómez, poetisa curtiense y embajadora de tal municipio que, tal y como apuntaba Castaño: “Pon en valor o que se está a escribir hoxe con tan boa saúde creativa en Galicia e, á vez, abre os ouvidos cara as correntes dos cinco continentes”.

Visita a María Pita

En María Pita, Soyinka era recibido por la alcaldesa, Inés Rey, en uno de los salones del palacio municipal, horas antes del turno para declamar.

“Contar con Wole Soyinka na Coruña é unha honra e tamén unha oportunidade para reforzar o compromiso da nosa cidade coa cultura e coa liberade de expresión”, aseguraba la regidora, antes de añadir: “Poetas Di(n)versos é un símbolo do que representa A Coruña: unha cidade aberta, plural e orgullosa da súa identidade”.

Inés Rey recibe al Nobel Wole Soyinka, que recitará esta tarde en el ciclo Poetas Di(n)versos Más información

Ese honor también lo trasladaba a palabras Castaño en el auditorio del Ágora. “O ciclo que todos os meses desde hai 17 anos trae á Coruña o mellor da poesía en galego e do resto do mundo, vístese hoxe de gala para recibir a toda unha poeta de culto en Galicia e ao primeiro premio Nobel de Literatura co que conta este ciclo na súa historia desde o 2009”. “Dous continentes dánse hoxe a man a través do verso”, añadía.

“Una noche de encargos”

Tal y como explicaba la directora del ciclo, la “dimensión cívica de Soyinka é inseparable da súa traxectoria literaria”. Una dimensión cívica que le llevó incluso a prisión durante 22 meses por pedir el alto el fuego durante la guerra civil en 1967 en su Nigeria natal. “He hecho una selección alrededor de la alienación o el desplazamiento”, pero también para preguntarse “si la humanidad se encuentra en un limbo”.

Antes de participar en la velada poética en el centro sociocultural, Soyinka visitó el Ayuntamiento, donde lo recibió la alcaldesa, Inés Rey

Durante uno de los poemas, Soyinka explicaba que “los poetas rara vez aceptan encargos”, pero él decidió aceptar un encargo llegado desde Cuba, con motivo del centenario del nacimiento de Fidel Castro. “Es un gran honor”, aseguraba. “Es curioso cuando recuerdo la era de Fidel Castro, creo que ahora estamos en la era de Donald Trump. Este poema, para mí, es una forma de resistencia personal contra la alienación”, comentaba antes de proclamar el ‘Himno de la batalla inmortal’.

Y aunque los poetas no suelen hacer encargos, dio la casualidad que la selección que traía Soyinka consigo contaba con varias peticiones que recibió durante su trayectoria. “Es una noche de encargos”, decía sin poder aguantar la risa.

Pero es que “hay ciertas situaciones en las que es importante aceptar encargos”. Decía esto en relación a una petición de la ONU para escribir un poema sobre los niños. “El mayor crimen que los adultos han cometido contra los niños es la alienación del amor, de la seguridad y, por encima de todo, por convertir a los niños en adultos malvados”, explicaba en relación a los niños soldado, “que les han robado la niñez”.

Y para cerrar la velada, apostó por otro encargo. “Cómo negarse a una petición que tanto motiva”, apuntaba en relación al humanismo, “tan olvidado en nuestros tiempos”, explicaba antes de entonar el ‘Himno al humanismo’, que le valió más de un minuto de aplausos del público.