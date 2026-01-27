Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Pucho Boedo y su éxito en París: de Galicia a cantar sobre el escenario en la icónica sala Olympia

El Ideal Gallego organiza el 8 de febrero la gala 'Bícame Pucho' en homenaje al 'crooner' coruñés

Óscar Ulla
Óscar Ulla
27/01/2026 04:50
Pucho Boedo, durante una actuación
Pucho Boedo, durante una actuación
Archivo El Ideal Gallego
El éxito de Pucho Boedo en su tierra era incontestable, como demostraron las muestras de cariño que recibía. Y en territorios como la capital del Estado no era menos, ya que allí llegó a ser tildado como el rey de la noche madrileña, durante su etapa en Los Trovadores.

Pero su legado llegó allende nuestras fronteras, llegando a tocar en espacios icónicos, como la sala Olympia de París. Por poner en valor, se trata de un espacio en el que llegaron a actuar Edith Piaf, Frank Sinatra o Amalia Rodrigues y fue también escenario de alguno de los primeros grandes conciertos de The Beatles y The Rolling Stones fuera de tierras británicas.

Llegada a Los Tamara

Y Francia, en parte, fue también culpable de que Pucho Boedo acabara en Los Tamara. El éxito de la formación musical gallega, uno de los mayores referentes de nuestro pop en el siglo pasado, los llevó a actuar a tierras galas, donde acabaron tocando en el Casino de Marsella, escenario desde el que cautivaron al director musical del Olympia parisino.

Les ofreció ser grupo residente durante unos meses y, en el momento de máximo apogeo, su cantante, Germán Olariaga, encontró el amor y dejó la formación.

Prudencio Romo, uno de los fundadores de Los Tamara, no dudó en acudir a Pucho Boedo para incorporarlo desde Madrid al grupo y no perder el contrato de sus vidas. De este modo, el ‘crooner’ de O Ventorrillo entró a formar parte de Los Tamara.

En el Olympia parisino, el cantante coruñés coincidió con otras dos grandes voces de habla francesa, las de Jaques Brel y Charles Aznavour, y la admiración fue mutua. Con Aznavour, además, se daba un momento curioso: cuando Los Tamara y él coincidían en la sala parisina, la formación gallega finiquitaba el show con Pucho Boedo cantando ‘Venecia sin ti’ mientras giraba sobre las icónicas tablas del Olympia, momento en el que Aznavour aparecía para interpretar el mismo tema, pero en francés.

La estancia en París permitió a Los Tamara grabar sus primeros discos, con canciones en gallego en un momento en el que en España no estaba permitido. Además, fue en París donde Pucho intentó averiguar si uno de sus hermanos se había exiliado allí, como miles de españoles más.

Este pasado lunes, 26 de enero, se cumplieron 40 años del fallecimiento del ‘crooner’ herculino, motivo por el que el Grupo Editorial El Ideal Gallego, en colaboración con TVG, organiza el próximo 8 de febrero la gala ‘Bícame Pucho’, cuyas invitaciones gratuitas se pueden conseguir en Ataquilla.com.

