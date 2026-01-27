Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Lorenzana insiste en el daño que causa a Galicia el recurso a la inconstitucionalidad de la repotenciación eólica

La conselleira visitó esta mañana el puerto de A Coruña

Redacción
27/01/2026 11:44
Lorenzana, durante su visita esta mañana al puerto de A Coruña
Lorenzana, durante su visita esta mañana al puerto de A Coruña
Quintana
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se refirió de nuevo esta mañana al recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno presentó contra las medidas de repotenciación eólica aprobadas por la Xunta. Así, aseguró que "sen estas medidas, e o dixemos en múltiples ocasións, nos próximos oito anos un 80% dos muíños que temos actualmente na comunidade desaparecerían".

La conselleira hizo estas declaraciones en el puerto de A Coruña, durante una visita a las instalaciones de la empresa Galigrain SA, en la que también estuvieron el presidente de la autoridad portuaria, Martín Fernández Prado y Roque González Nogueira, director de terminales de GaliGrain, en previsión de la decisión que hoy mismo tomará el Tribunal Constitucional, que tiene previsto en su orden del día el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno central contra la mencionada ley de medidas de la Xunta.

Así, expresó que, si mantiene la decisión, "as consecuencias para Galicia serían graves". "O que está facendo o Partido Socialista no Goberno central, apoiado polo BNG, é paralizar unha serie de medidas que supoñen unha enerxía máis barata para os cidadáns galegos, e menos impacto coa repotenciación", dijo.

"Estamos falando de medidas que supoñen obrigar aos parques eólicos que se tramitan a que o 50% da enerxía quede para a industria galega e os cidadáns galegos a precios máis baratos", insistió. "Co cal, as consecuencias son máis muíños no territorio de Galicia e enerxía máis cara para as empresas e cidadáns galegos. Esta parece ser a política enerxética que teñen o PSOE e o BNG", lamentó.

