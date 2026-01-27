Llegan nuevos ocupantes al mercado de Monte Alto: ropa, zumos, bocadillos y se planea el sushi

Marcos Sendón, conocido como Marc del Norte Carlota Blanco

El nuevo mercado de Monte Alto abrió a punto para desarrollar en él la campaña navideña. Y mientras las plazas de abastos afrontan el tradicional bajón de ventas de enero, el de la calle Forcarei celebra la instalación de nuevos puestos. Uno es de zumos y bocadillos; otro, de ropa; y otro, una pescadería conocida en el barrio que planea vender incluso sushi. Todo ello resultado de la última licitación, además de un traspaso. El mercado municipal, a su vez, ya cuenta con cafetería.

La pescadería que se estrenó hace poco más de dos semanas no es otra que Marc del Norte. Al frente de la misma, Marcos Sendón, el pescadero que triunfa en redes sociales y en su local, ubicado hasta ahora en la calle de la Torre. “Decidí abrir un puesto en el mercado por la comodidad y sus instalaciones”, señala.

Su llegada a la renovada plaza de abastos, además, estaba pensada por partida doble: abrir un segundo puesto dedicado a la venta de sushi. Finalmente, se quedará con un puesto, al menos por ahora. “No nos daba tiempo, porque el plazo para solicitarlo se nos echó encima, así que nos quedamos con la pescadería tradicional”, dice. No obstante, Sendón reconoce que tener sushi en su puesto es algo que, “seguramente”, acabará pasando pronto.

El puesto dedicado a la venta de ropa en el mercado de Monte Alto Carlota Blanco

“Estamos mirando a ver cómo se podría hacer. Hay que tener el material y el obrador, además de tener el permiso de Sanidad”, añade. La idea, reconoce, es “tener bandejas hechas de sushi, con un variado y ya marinado”. Su paso hasta el momento por el mercado, sostiene el conocido como Marc del Norte, es positivo. “Hay que adaptarse, hay mucha facilidad de trabajo y si ya comparas el precio de 80 euros cuando el alquiler del anterior local eran 650 euros...”, relata.

Nuevas licitaciones

En la plaza de abastos, que abrió sus puertas el pasado 10 de diciembre, todavía quedan puestos vacíos. Aquel día fueron nueve los placeros que estrenaron la nueva instalación, tras haberse trasladado desde la estructura provisional de Indalecio Prieto. Por ello, y ante el “gran interés que está despertando entre los profesionales de la alimentación el nuevo mercado”, el Ayuntamiento abrió el proceso de licitación hace unos días de diez puestos en Monte Alto, que ya está contribuyendo “a la dinamización del barrio”, añaden fuentes municipales.

Las condiciones de concesión de los puestos en las plazas de abastos, tanto a nivel económico como de duración, suponen una excelente oportunidad de empleo. Las personas que resulten adjudicatarias podrán explotarlos durante un periodo inicial de quince años, con posibilidad de prorrogar otros diez años. El plazo para presentarse a este proceso acabó este lunes.

No es el único mercado que pronto contará con nuevos puestos. El Gobierno local también sacó a licitación once espacios en San Agustín. En total, 21 puestos entre ambas plazas de abastos, entre los que figuran algunos destinados a actividades como carnicería, fruterías o pescadería, y otros abiertos a las propuestas de las personas solicitantes.

“Inés Rey incluiu entre os obxectivos do mandato rexenerar a rede de mercados municipais. A recente reapertura do mercado de Monte Alto foi un fito para os residentes do barrio. Agora, con estas licitacións, reforzaremos a oferta de dous puntos estratéxicos para o comercio local”, destacó la concejala de Empleo, Comercio y Mercados, Diana Cabanas. En el exterior del mercado de Monte Alto se ultiman los últimos detalles de las obras de urbanización, tanto de la plaza como de las calles colindantes.