A Coruña

La hamburguesa de A Coruña que aspira a ser la mejor de España

Redacción
27/01/2026 10:14
La hamburguesa de Hermes Journey que aspira a ser la mejor de España
Jennie García
Hermes Journey lo vuelve a intentar por quinta vez: situar una de sus hamburguesas entre las mejores de España en el Campeonato de España de Hamburguesas. Fiel al estilo que ha definido su trayectoria en A Coruña, lo hace con una propuesta rompedora: Taylor, una hamburguesa de 175 gramos de carne de vaca con rúcula, cebolla frita en el propio local, queso havarti, bacon ahumado, pan con semillas de amapola, salsa de Jack Daniels estilo Kentucky y un toque de crema agria.

La marca, que cuenta con diez años de historia -seis desde su emplazamiento en la calle Orzán, 28- quiere seguir conquistando paladares con hamburguesas que son “obras de autor”. Tal y como dice el chef, Hermes Castro: “Cada año  intentamos que nuestra nueva hamburguesa sea más diferencial. Cada uno de sus ingredientes está sumamente pensado para que aporte al conjunto y sea rompedora. Con Taylor, todos los que la han probado dicen que ‘equilibrio’  es el término que define a esta nueva apuesta”.

Porque Hermes Journey, explican, es un restaurante que rompe moldes: no sigue modas y apuesta por la diferenciación, confía en el producto de proximidad de máxima calidad y cree que una hamburguesa es una pieza de arte culinario, por lo que cada ingrediente se trata con mucho mimo durante toda la cadena, desde el productor local hasta la cocina. “Tanto es así que con Taylor hemos decidido deshidratar nosotros mismos la piña y freír la cebolla”, añade Hermes.

La historia de su chef, que pasó muchos años en la cocina en restaurantes Estrella Michelín como Arzak, se refleja también en la carta: cada hamburguesa tiene reminiscencias a otros países y culturas, jugando con texturas y colores, mezclando olores y sabores nunca vistos en otras hamburgueserías. Quizá por ello, desde que nació como foodtruck, ha logrado diversos premios: ser uno de los 80 mejores foodtrucks del mundo para la guía Lonely Planet, dos Soletes de la guía Repsol desde que está emplazado en la calle del Orzán de A Coruña, tercera mejor de Galicia con Holly (2025)  y segundo puesto de Galicia y la mejor valorada de A Coruña con Grace (2022).

Por eso, y tras las grandes críticas recibidas por sus clientes más fieles desde que probaron esta nueva creación, Hermes Journey vuelve a enfrentar esta nueva edición del campeonato con esperanza: “Tenemos una clientela muy fiel que prueba todas nuestras nuevas propuestas y de Taylor estamos recibiendo grandes críticas. Creo que en un mundo en el que la prisa y la falta de diferenciación nos guían, es hora de que gane un plato mimado, cuidado al detalle, creado con amor en la proximidad de nuestro local y en el que todo se mima, desde la salsa hecha por nosotros hasta la cebolla, que aquí freímos”, explica Hermes, quien se enfrenta con confianza e ilusión a este Campeonato.

Por eso anima a todos los que lo deseen a acercarse a calle del Orzán 28 bajo de A Coruña desde el 29 de enero hasta el 1 de marzo para degustar su propuesta, Taylor. La normativa del campeonato recuerda que únicamente cada usuario podrá votar una vez. El peso de la opinión del usuario será del 60% del concurso, siendo el 40% restante el de los jueces.

