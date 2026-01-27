La calidad del servicio impulsa el uso del autobús urbano en A Coruña por encima de la media nacional

Universitarios bajando del autobús | Patricia G. Fraga

El autobús urbano de A Coruña cerró 2025 con 28.557.617 viajes, un 3,7% más que en 2024, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido que refuerza el papel del bus como eje fundamental de la movilidad urbana, según el balance anual de la Compañía de Tranvías de A Coruña. Además, los datos confirman que A Coruña presenta una evolución más favorable que el conjunto del país en el uso del autobús urbano. Desde 2019, el número de viajes en la ciudad ha aumentado un 24,2%, frente al 17,4% de incremento medio en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta diferencia de casi siete puntos porcentuales evidencia una consolidación del transporte público más intensa en A Coruña.

La calidad del servicio como factor clave

El director general de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, subraya que el mayor uso del autobús urbano en A Coruña responde a factores estructurales ligados a la calidad del servicio, a una red que se ajusta a las necesidades reales de movilidad y a un proceso permanente de evolución y mejora: “La reducción de tarifas se ha aplicado en todo el conjunto de España, pero el crecimiento del uso del autobús en A Coruña es claramente superior a la media nacional. Esto demuestra que la calidad del servicio, la adaptación a la demanda, un mapa de líneas que responde a los desplazamientos cotidianos de la ciudadanía y una gestión orientada a la mejora constante son elementos determinantes para que la ciudadanía elija el transporte público en su día a día. Queremos agradecer la confianza de coruñeses y coruñesas en el autobús urbano y en el trabajo que realizamos para seguir ofreciendo un servicio cada vez más ajustado a sus necesidades”.

En este contexto, la Compañía de Tranvías de A Coruña desarrolla su actividad en una situación excepcional, con la concesión del servicio caducada y en prórroga. Aun así, mantiene como prioridad ofrecer el mejor servicio posible a las personas viajeras y garantizar una atención adecuada en los momentos de mayor demanda. Con este objetivo, se han incorporado recientemente tres autobuses de la marca MAN, modelo Lion’s City de 12 metros, con capacidad para 100 personas cada uno, a los que se suman el vehículo 100% eléctrico adquirido en 2023 y un autobús articulado incorporado en 2024, que refuerzan el compromiso de la Compañía con la mejora continua del servicio.

Un servicio ligado al ritmo de la ciudad

El análisis de los datos de 2025 muestra que el uso del autobús urbano mantiene un patrón claramente vinculado a la actividad cotidiana de la ciudad. Los momentos del año en el que coruñeses y coruñesas utilizan más el bus urbano son los meses de septiembre a noviembre y durante la semana, suben más viajeros los días laborables frente a los fines de semana y festivos, despuntando ligeramente los jueves como la jornada con más personas usuarias. Respecto a los picos diarios, el pasado 28 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Black Friday, se convirtió en el día de mayor actividad del año, llegando a superar en un 17% el promedio de viajeros de los viernes, lo que pone de manifiesto la estrecha relación entre el transporte público y la actividad comercial, laboral y social de A Coruña. En el extremo opuesto, el 1 de enero fue la jornada con menor utilización, con un 53% menos de lo habitual en festivos.

En cuanto a las líneas más utilizadas son la 14, que conecta Los Rosales y O Castrillón; la 6, entre Monte Alto y Meicende; la 11, que une As Lagoas con el centro comercial Marineda City, y la UDC/24, que enlaza la Plaza de Pontevedra con los campus universitarios de Elviña y A Zapateira.

Más pagos con móvil

El crecimiento del número de viajes se acompaña de una evolución en los hábitos de uso del autobús urbano. Continúa la reducción progresiva del pago en efectivo, que representa en 2025 en torno al 5%, lo que supone 10 puntos porcentuales menos que en 2019. En paralelo, el pago con el móvil ha aumentado un 62,4% en el último año, impulsado por la implantación de la app con código QR, consolidando un acceso al servicio más ágil, cómodo y eficiente.