'Harry', 'Ingrid' y 'Joseph' o cuando A Coruña vivió bajo el paraguas

Desde aproximadamente una semana la ciudad de A Coruña y su área viven pegadas a las borrascas. A esos temporales que traen tantos fenómenos adversos que son bautizados. Desde que el pasado miércoles, 21 de enero, se acercara 'Harry' a las puertas de la ciudad, con las llegadas de 'Ingrid' y 'Joseph' a continuación, en A Coruña ya se han recogido 78 litros de agua por metro cuadrado.

Así lo revelan los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que en los últimos seis días han acumulado en la estación del Agra do Orzán hasta los 78 litros de lluvia, con los 32,4 de este lunes como máxima precipitación diaria.

Contrasta este dato con el valor medio de las precipitaciones en un mes de enero normal en A Coruña. La Aemet la sitúa en 112 litros por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 3,6 litros al día. Con el paso de los tres temporales consecutivos, la media asciende en esta escasa semana a 13 litros diarios.

La última de estas borrascas, 'Joseph' dejó este lunes importantes acumulaciones de lluvia sobre todo al inicio y al final de la jornada, cuando las tormentas volvieron a hacer acto de presencia en A Coruña.

Con todo, la ciudad y su área no están sufriendo tantas incidencias como las que afectan a lugares del interior de A Coruña o Pontevedra, donde la lluvia ha desbordado los ríos y afectado a vías de comunicación.

