LLuvia en A Coruña
A Coruña

'Harry', 'Ingrid' y 'Joseph' o cuando A Coruña vivió bajo el paraguas

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
27/01/2026 09:57

Desde aproximadamente una semana la ciudad de A Coruña y su área viven pegadas a las borrascas. A esos temporales que traen tantos fenómenos adversos que son bautizados. Desde que el pasado miércoles, 21 de enero, se acercara 'Harry' a las puertas de la ciudad, con las llegadas de 'Ingrid' y 'Joseph' a continuación, en A Coruña ya se han recogido 78 litros de agua por metro cuadrado.

La lluvia no remitió durante la mañana de este sábado

A Coruña acumula 17 jornadas de lluvia seguidas y le aguardan al menos siete más

Así lo revelan los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que en los últimos seis días han acumulado en la estación del Agra do Orzán hasta los 78 litros de lluvia, con los 32,4 de este lunes como máxima precipitación diaria. 

Duna Riazor 22 enero 2026

La duna de Riazor sufre los efectos del temporal en A Coruña

Contrasta este dato con el valor medio de las precipitaciones en un mes de enero normal en A Coruña. La Aemet la sitúa en 112 litros por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 3,6 litros al día. Con el paso de los tres temporales consecutivos, la media asciende en esta escasa semana a 13 litros diarios. 

Rayos caídos en A Coruña durante el temporal Ingrid el 23 de enero

Así vivieron los coruñeses la noche y el amanecer de rayos, truenos y granizo

La última de estas borrascas, 'Joseph' dejó este lunes importantes acumulaciones de lluvia sobre todo al inicio y al final de la jornada, cuando las tormentas volvieron a hacer acto de presencia en A Coruña.

Las mejores imágenes del paso del temporal 'Ingrid' por A Coruña y su área metropolitana

La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán

Con todo, la ciudad y su área no están sufriendo tantas incidencias como las que afectan a lugares del interior de A Coruña o Pontevedra, donde la lluvia ha desbordado los ríos y afectado a vías de comunicación. 

Una vivienda anegada en el lugar de Calvos, en Cuntis

La borrasca Joseph se ensaña con Cuntis y deja el Gallo al límite: “Hai auga por todos lados”

Río desbordado en vimianzo

La borrasca Joseph causa intensas lluvias y se intensifica en la Costa da Morte

La compañía pública informará por las redes del restablecimiento del servicio

Paralizado el servicio ferroviario de ancho métrico en Ferrol por las fuertes lluvias

