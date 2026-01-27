El hotel Zenit Coruña, en una imagen de 2013 Pedro Puig

El proyecto para la construcción del hotel Zenit se consolidaba hace 25 años con la concesión de la correspondiente licencia por parte del Ayuntamiento para levantar ese edificio pegado a la plaza de Pontevedra y con acceso por la calle Comandante Fontanes. Fue uno de los asuntos de los que informó El Ideal Gallego tal día como hoy de 2001. En 1976, medio siglo atrás, el diario publicó el nombre de los doce concejales que respaldaron a José Manuel Liaño Flores para suceder a Jaime Hervada como alcalde. A estas alturas de 1951, hace 75 años, la Colegiata reabría al culto tras los cinco años que duraron las obras de mejora en el céntrico templo. Hace un siglo, en 1926, el Ayuntamiento elaboraba un listado de vehículos a motor.

Sábado, 27 de enero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Licencia para el hotel Zenit en la plaza de Pontevedra

El granito y las vidrieras se hospedarán, a partir de la primavera de 2002, en la plaza de Pontevedra. La cadena Zenit ha basado el diseño del futuro hotel en la arquitectura tradicional gallega, por lo que ambos materiales serán la base de la fachada del edificio.

Para cumplir con los requisitos de un cuatro estrellas superior, los 3.900 metros que ocupará el hotel se revestirán con una entrada de dos alturas libres de seis metros de alto y acceso a internet y fax en las 71 habitaciones. El Ayuntamiento otorgó ayer, 26 de enero de 2001, la licencia para la construcción del inmueble y la comisión de gobierno decidió reducir a cinco plantas la altura máxima para el inmueble.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha puesto sus ojos en Santiago para embellecer el casco histórico coruñés. Técnicos del departamento de Urbanismo se trasladaron ayer a esta ciudad para analizar su plan de rehabilitación.

Martes, 27 de enero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Doce concejales votaron a Liaño Flores para alcalde

Los doce concejales que votaron a don José Manuel Liaño Flores en la elección de alcalde en 1976 son: José Manuel Liaño Flores, Odón Abad Flores, Jaime Meilán Gil, Manuel Estévez Mengotti, Juan Manuel Lojo Fandiño, Pedro García-Baquero Méndez, Benito Vizoso Piñeiro, Félix Suevos Orduña, Alfonso Salazar Pichell, Roberto Palau Lema, Manuel Navarro García y Manuel Gila Ferreiro.

Ya se hacen cábalas sobre la Permanente que formará Liaño Flores, que será dada a conocer, muy posiblemente, el día de su toma de posesión. Se especula con la formación de una Permanente de coalición, en la que Liaño ofrecería ponencias a concejales que no lo han votado. Entre estos se habla de Quesada Zato, Emilio Fernández, Laredo Verdejo y Berta Tapia o Peña Bermúdez. Entre los hombres que lo han apoyado se dice que, con seguridad, entrarán Meilán Gil, Abad Flores, García-Baquero, Estévez Mengotti y Vizoso Piñeiro.

Sábado, 27 de enero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | La Colegiata reabre al culto tras cinco años

Después de cinco años largos, durante los cuales se han llevado a cabo importantes obras de consolidación y otras complementarias en la Iglesia Colegiata de esta ciudad, por lo que prácticamente estaba cerrada al culto, mañana domingo, 28 de enero de 1951, con asistencia del Excmo. Sr. Arzobispo de la Archidiócesis, terminadas aquéllas, al menos en lo de mayor tono, se abrirá de nuevo al culto, y con este motivo habrá en ella los siguientes actos:

A las diez y cuarto, después del rezo de las Horas Canónicas, el Prelado hará la visita Pastoral a la iglesia.

A las diez y media aproximadamente, o sea, terminada aquélla, será la misa conventual, a la que asistirá el señor Arzobispo. Durante la misa cantará sus distintas partes y otros motetes la Coral coruñesa “El Eco”.

Miércoles, 27 de enero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | La Alcaldía elabora una lista de los “chauffeurs”

Por la Alcaldía se ha dispuesto que en el negociado correspondiente se formule relación detallada de los nombres de los propietarios y conductores de automóviles y camiones, y en general de todos los coches de motor mecánico, tanto públicos como particulares, consignándose el número de matrícula y demás características del coche. Los propietarios de los mismos deberán participar a la Alcaldía los cambios de conductores, expresando su edad y demás circunstancias personales.

En el plazo de ocho días a contar desde hoy, 27 de enero de 1926, comparecerán en el negociado los “chauffeurs” provistos del carnet, para hacer la anotación correspondiente respecto a la fecha en la que ha sido expedido. Se llevará un libro de registro de las infracciones que se cometan y de las sanciones oportunas.