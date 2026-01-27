Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez permanecen ingresados en la UCI con diversas lesiones

Gonzalo Trenor (primero por la izquierda) y Roberto Rodríguez (primero por la derecha) en una imagen de archivo Patricia G. Fraga

Los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, que resultaron heridos en un accidente de tráfico en la AP-9 a la altura de Oroso este martes, permanecen hospitalizados en la UCI del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), aunque su estado no reviste gravedad.

Según el parte médico, Roberto Rodríguez, que conducía el coche, tiene cinco costillas rotas y varios golpes y magulladuras en el resto del cuerpo. Por su parte, Gonzalo Trenor sufrió un golpe en la cabeza y tiene una vértebra afectada.

Ambos están en la UCI, donde se espera que permanezcan varios días, pero su estado no es grave y no se plantea que tengan que pasar por quirófano.