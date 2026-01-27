Mi cuenta

A Coruña

Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez permanecen ingresados en la UCI con diversas lesiones

Redacción
27/01/2026 21:16
Gonzalo Trenor (primero por la izquierda) y Roberto Rodríguez (primero por la derecha) en una imagen de archivo
Patricia G. Fraga
Los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, que resultaron heridos en un accidente de tráfico en la AP-9 a la altura de Oroso este martes, permanecen hospitalizados en la UCI del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), aunque su estado no reviste gravedad.

Según el parte médico, Roberto Rodríguez, que conducía el coche, tiene cinco costillas rotas y varios golpes y magulladuras en el resto del cuerpo. Por su parte, Gonzalo Trenor sufrió un golpe en la cabeza y tiene una vértebra afectada.

Estado en el que quedaron los coches implicados en el accidente múltiple de la AP-9

Hospitalizados dos diputados de A Coruña tras el accidente con más de veinte vehículos implicados en la AP-9

Ambos están en la UCI, donde se espera que permanezcan varios días, pero su estado no es grave y no se plantea que tengan que pasar por quirófano.

