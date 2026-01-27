La ola de la inteligencia artificial llegará al puerto de A Coruña
La empresa Galigrain está probando en Marín un modelo para mejorar su eficacia
A Coruña sigue sumando adeptos a nivel de una inteligencia artificial (IA) que cada vez cuenta con más presencia en la ciudad. Y es que el Puerto, a través de la empresa Galigrain, se sumará próximamente a la ola de esta tecnología a través de una herramienta que esta compañía implementará en sus naves tras recibir ayudas para la innovación de parte de la Xunta de Galicia.
Así lo informó esta mañana la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que visitó una de las naves del Grupo Nogar acompañada de Roque González Nogueira, director de terminales de Galigrain. También estuvieron presentes el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, y la directora general del Igape, Covadonga Toca. "É importante ver como empresas do tamaño do Grupo Nogar están incorporando intelixencia artificial nos seus procesos productivos e organizativos", apuntó la conselleira.
La conselleira explicó así que desde la empresa "contan como están aforrando tanto en recursos enerxéticos como en tempo e organización": "Esta empresa foi beneficiaria dunha das nosas axudas de IA o ano pasado, e estamos intentando que se conoza ben que este ano xa están habilitadas esas axudas do Igape, en concreto as axudas de innovación". Así, desgranó que "son dez millóns de euros que destinamos este ano e se poden solicitar ata o día 17 de marzo por calquera empresa que queira, como foi no caso de Galigrain, incorporar a intelixencia artificial ben no seu modo de producir, ben no seu proceso organizativo".
"Cremos que é realmente importante, sobre todo para as pemes, que o teñen máis complicado, que coñezan estes programas de axudas para que pouco a pouco se vaian automatizando e modernizando", detalló. "Estos apoios son claves para que a medio e longo plazo as empresas poidan subsistir e gañar tamaño", comunicó.
Por su parte, Nogueira explicó cómo está implementando la IA la empresa: "Lo que estamos diseñando es un sistema de planificación a nivel de los almacenes, para intentar reubicar de forma automática todos los barcos de importación que vienen y buscarles un hueco óptimo dentro de los almacenes". "Lo que hace la herramienta es leer los metros cuadrados disponibles de almacenamiento, nuestros stocks actuales, y las próximas llegadas de los barcos. Alimentamos la IA con todos nuestros datos para que haga una planificación perfecta de a dónde mover los barcos", resumió.
Así, reiteró, "conseguimos un ahorro muy importante en los tiempos de planificación de nuestra gente, y una optimización enorme de espacio y tiempo": "Nos da una gran eficiencia en la importación, porque tener un barco en el puerto cuesta un dinero, y cuanto antes podamos descargarlo y sacarlo mejor para la cadena". Pero este modelo aún tardará en llegar a la ciudad porque "se está probando en el puerto de Marín". "La idea es replicarlo en todos nuestros puertos: A Coruña, Punta Langosteira, Ribadeo, Vilagarcía... Pero la prueba piloto es en Marín, donde ya está activo", sentenció.