El Puerto de A Coruña cerró 2025 recuperando el tráfico pesquero tras siete años de caídas

El 'Aidamar', atracado en el puerto de A Coruña durante una de sus escalas

El cuarto récord consecutivo en las estadísticas de cruceros, con 184 escalas y 465.199 pasajeros, y la recuperación de la pesca después de siete años de caídas, destacan en el balance de los tráficos del Puerto de A Coruña en 2025.

En lo que respecta a los cruceros, el puerto de A Coruña mantiene su liderazgo en la cornisa cántabro-atlántica, con un crecimiento del 14% sobre 2024, cuando se habían registrado 406.613 pasajeros en 168 escalas. El impacto económico se sitúa en 40 millones de euros anuales, sumando el gasto directo que realizan los turistas y los tripulantes y toda la repercusión en las empresas portuarias y los servicios de transporte, seguridad, sanidad, avituallamientos, etcétera. La Autoridad Portuaria seguirá apoyando este tráfico y en 2027 será uno de los primeros puertos de España en ofrecer el sistema de suministro eléctrico a los buques, muy valorado por las navieras al acompañarlas en su apuesta por la sostenibilidad.

La pesca fresca repuntó en 2025 hasta las 26.453 toneladas, un 14% más que el año anterior, que contabilizó 23.159 toneladas. En consecuencia, también se incrementó la facturación en la primera venta de los productos pesqueros, que pasó de 64,2 a 75,2 millones de euros. Es la primera subida desde 2017, aunque la Autoridad Portuaria sigue con preocupación por las dificultades que afectan al sector y los recortes que se han anunciado en las cuotas, especialmente la xarda y el lirio, que representan el 20% de las descargas en la Lonja coruñesa.

El tráfico de mercancías cerró 2025 con 13,8 millones de toneladas, por los 14,7 que se habían alcanzado en 2024. Supone un descenso del 6,23%, si bien hay que tener en cuenta que 2024 había sido el cuarto mejor año de toda la serie histórica, con récords en graneles líquidos, cruceros y operaciones en el Puerto Exterior.

Por sectores, en graneles líquidos se registraron en 2025 un total de 9,4 millones de toneladas, por 9,8 millones del año anterior, debido principalmente a la práctica desaparición del tráfico de nafta, que no se compensó con el alza de otros productos petrolíferos. En graneles sólidos, se pasó de 4,21 millones de toneladas en 2024 a 3,77 millones en 2025, motivado por los descensos en clínquer, coque y roca fosfórica. Finalmente, en mercancía general se alcanzaron 464.765 toneladas, con una bajada del 14% por un menor movimiento de productos siderúrgicos.

El Puerto Exterior consolidó en 2025 las extraordinarias cifras del año anterior, con 8,3 millones de toneladas de mercancías cargadas y descargadas (8,46 en 2024), que lo mantienen como la primera dársena de Galicia. El petróleo y los productos agroalimentarios constituyen los principales grupos de actividad en Punta Langosteira, y las empresas operadoras continúan invirtiendo para incrementar sus concesiones y medios mecánicos.

En el balance de 2025 del Puerto de A Coruña destacan asimismo el acuerdo con Repsol, para completar el traslado de su terminal marítima al Puerto Exterior; la solicitud de Exolum para invertir más de 100 millones de euros en una planta de graneles líquidos en Langosteira; el avance en las obras del acceso ferroviario y la licitación del Máster Plan de Coruña Marítima, con la concurrencia de catorce UTE de primer nivel internacional de las que se está ultimando su valoración para seleccionar las cinco propuestas finalistas.