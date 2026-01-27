Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Gobierno local reconstruye la duna de Riazor tras el paso de las borrascas de enero

Redacción
27/01/2026 00:54
Labores de reconstrucción de la duna en Riazor,
Labores de reconstrucción de la duna en Riazor,
JAVIER ALBORÉS
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, comenzó ayer los trabajos de reparación de la duna de Riazor, afectada por las borrascas de enero y, en especial, por el paso de ‘Ingrid’ el pasado fin de semana. Una retroexcavadora de treinta toneladas trabaja en Riazor para volver a montar y perfilar la duna, aprovechando el paso de alerta roja a amarilla. “Está previsto que os traballos de reparación da estrutura de area que protexe o Paseo Marítimo estean finalizados esta mesma semana, en función das condicións meteorolóxicas. No Goberno de Inés Rey é unha prioridade manter a seguridade no paseo”, señaló la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira.

Una dotación de Bomberos en el Paseo Marítimo de A Coruña

El viento en A Coruña obliga a los Bomberos a intervenir en más de 15 ocasiones

Más información

Desde el pasado miércoles, y mientras duren las jornadas de mal tiempo, un retén de los servicios de limpieza municipales, compuesto por un tractor y un camión cisterna, permanece en Riazor para efectuar arreglos puntuales y limpiar la arena que pueda llegar a la acera y la carretera.

La duna de Riazor, que supera los dos metros de altura en su cota más elevada, se levantó por primera vez en el año 1995 como respuesta a un fuerte temporal que derribó la antigua balaustrada del Paseo Marítimo a su paso por este arenal. Esta permanecerá hasta mediados de mayo.

