El desalentador futuro que le aguarda al Eje Atlántico, que todavía ve lejos el cambio de ancho en sus vías

En el panorama ferroviario español la comunidad gallega se caracteriza por dos aspectos que hacen que la región sea única en todo el territorio nacional. Por un lado, cuenta con la red ferroviaria más heterogénea del país, con cuatro anchos de vía (ibérico, estándar, mixto y estrecho) y dos sistemas eléctricos diferentes (corriente alterna y continua) que conviven en las líneas que conectan sobre raíles los diferentes puntos de la comunidad. Por otro, también posee el Eje Atlántico, el corredor correspondiente a la línea A Coruña-Vigo que cerró el año 2024 como el más utilizado de todo el país.

No obstante, y a pesar de su gran demanda, la todavía desconocida previsión para el cambio de ancho en sus vías –que permita incrementar la velocidad de los trenes existentes o la llegada de otros todavía más rápidos– y el posible traslado de varios de la serie S-121 (tren que opera los trayectos de Media Distancia entre A Coruña y Vigo) a otros puntos de España a cambio de otros convoyes más lentos, ponen en jaque el auge de la insignia ferroviaria de Galicia.

Prioridades

De hecho, el cambio de ancho en Galicia no comenzará por ahí. Lo hará en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. El corredor, inaugurado el 10 de diciembre de 2011 –aunque el AVE no llegaría a Galicia hasta una década después–, cuenta con un ancho diferente con respecto al construido una vez se pasa Ourense, ya en dirección hacia Madrid. El tramo entre la ciudad de As Burgas y la capital compostelana había sido licitado y adjudicado para ancho estándar o internacional (el tipo de ancho más utilizado en España y en la mayoría de países de Europa), pero terminó montándose en ibérico para facilitar los Avant y Alvia hasta A Coruña.

La convivencia de vías ibérica e internacional obliga a tener cambiadores de ancho como el de la localidad de Taboadela, a menos de quince kilómetros de Ourense, así como trenes de eje variable, lo que repercute de forma negativa en la alta velocidad gallega e impide a ciudades como la urbe herculina, entre otras, disfrutar del máximo potencial del AVE, que reduce significativamente su velocidad a su llegada a Galicia.

Tras varios años en los que el cambio de ancho no estaba en la agenda política, ahora es la Unión Europea la que pretende la operatividad total de los trenes en todo su territorio. Sin embargo, no será un proceso sencillo. De esta forma, antes de cambiar a estándar en la línea Ourense-Santiago, hay que llevar este tipo de ancho a la capital ourensana. Aunque es un proceso que ya está en marcha, no será una realidad hasta 2030. Más tarde será el turno del Eje Atlántico, que no parece ser una prioridad todavía.

Aun así, expertos en el ferrocarril gallego como Carlos Pérez Fontana consideran que, mientras tanto, sería “factible” elevar la velocidad en algunos tramos como, por ejemplo, A Coruña- Santiago. Los trenes que más operan en esta línea son los de la serie S-121, popularmente conocidos como Media Distancia (MD). Estos trenes, pese a que tienen una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, en ancho ibérico solo están homologados para hacerlo a 200. Según Pérez Fontana, podrían hacerlo a más. “En algunos tramos con servicio del Ertms (sistema de seguridad que impide que el tren supere las velocidades máximas establecidas) podría circularse a mayor velocidad, aunque seguramente habría que instalar el sistema de radiotelefonía (que se emplea en Alta Velocidad)”, explica. Para ello, también sería necesario compatibilizarlo con la circulación de trenes de mercancías, “un problema, ya que hay bastantes y no existe alternativa para desviarlos”.

Al problema del ancho en la línea A Coruña-Vigo también se le suma la sustitución de convoyes –hasta seis de sus doce S-121– con otras comunidades españolas, como Cataluña. Esta decisión podría verse reforzada teniendo en cuenta que la serie S-121 es la única Renfe que puede circular por ancho ibérico e internacional a alta velocidad. Según el ingeniero y experto en ferrocarril, Xosé Carlos Fernández, “los ‘primeros’ nuevos trenes que van a traer en su lugar son más antiguos y usados que algunos más nuevos y rápidos que se van a llevar”, lo que podría propiciar el declive de la línea ferroviaria gallega.