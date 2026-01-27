La OSG durante su concierto de Navidad Quintana

El Consorcio para la Promoción de la Música presenta hoy en la Junta sus cuentas, en las que ha salido del déficit que arrastraba desde 2022 a 2205 y ha logrado un superávit de un millón de euros. Según explican en un comunicado, los sueldos en alza de los músicos y el gasto corriente ha desbordado sus ingresos fijos, a pesar de que la Xunta aportó 200.000 euros más de lo previsto. Por otro lado, también hay menos ingresos en bonos y venta de entradas, lo que ha perjudicado la situación.

Hay que recordar que el Consorcio es la entidad que gestiona la Orquesta Sinfónica de Galicia, y que lleva arrastrando problemas económicos desde hace bastante tiempo. Por eso, cuando el actual gerente Juan Antonio Cuéllar, llegó el año pasado, tenía un plan de reestructuración. para ahorrar costes basado en aumentar el precio de matrículas en la escuela de música y reducir retribuciones extraordinarias y parece haberlo conseguido.

En los ejercicios de 2023 y 2024 los saldos habían sido negativos. A pesar de ello, en 2025 se aprobaron cuentas con un superávit inicial de 340.000 euros. Este año, en cambio, se ha ajustado a los gastos. Es decir, que no se espera que haya superávit.

La Xunta aumentará hasta los 3,6 millones de euros su presupuesto en el 2026 al consorcio de la música, lo que supone un incremento del 20% Más información

Según su proyecto de presupuestos, este año tendrá unos ingresos totales de 11.286.417,50 euros en el presente año. Exactamente la misma cifra, por tanto, prevé que supongan sus gastos, tras el reajuste en las cuentas que se han visto obligados a llevar a cabo. El proyecto que se presenta, además, es superior en 350.925,00 euros al de 2025.

Actividad prevista

Asimismo, la gerencia del Consorcio informará al Consistorio de la actividad que la OSG tiene planeado llevar a cabo a lo largo del año. La orquesta desarrollará 46,5 semanas de trabajo, en las que preparará y ofrecerá 32 conciertos de abono en el Palacio de la Ópera, de los cuales 21 serán los viernes y 11 los sábados.

Además, y en el marco de los esfuerzos de la orquesta por reforzar su presencia territorial en toda Galicia, la OSG hará 16 conciertos en otros municipios: cuatro en Vigo, seis en Ferrol, dos en Santiago, tres en Vilagarcía de Arousa y uno en Sobrado dos Monxes. Más allá de las fronteras autonómicas, la orquesta ofrecerá dos conciertos en Bilbao, en el Festival Musika-Música, y siete conciertos en Inglaterra, en lo que será su primera gira por el Reino Unido (en colaboración con IMG Artists) en ciudades como Bristol, Birmingham, Basingstoke, Manchester, Londres, Nottingham y Sheffield.

Son más conciertos que los dados en 2025. La OSG desarrolló su actividad ese año a lo largo de un total de 39 semanas de trabajo, en las que preparó y ofreció 35 conciertos de abono en el Palacio de la Ópera, de los cuales 24 correspondieron a los conciertos de viernes y 11 a los de sábado, incluyendo la participación de la Real Filharmonía de Galicia y de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias como agrupación invitada.

Ese mismo año también se dieron 20 conciertos de cámara por los profesores instrumentistas de la OSG. En Galicia, la OSG realizó un total de 15 conciertos en distintos lugares: cinco en Ferrol, tres en Vigo y uno en Lugo, Mera, Ourense, Pontevedra, Ribeira, Santiago y Vilagarcía de Arousa. También llevó a cabo tres conciertos en Bilbao, en el marco del Festival Musika-Música, y un concierto en Gerona, Barcelona y Madrid