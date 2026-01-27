Mi cuenta

A Coruña

El Chuac vive su peor jornada de tráfico con atascos en sus accesos

Los daños por la alerta roja han obligado a cerrar parcialmente el aparcamiento público

Abel Peña
Abel Peña
27/01/2026 17:51
Atasco en el acceso al Chuac
Atasco en el acceso al Chuac
Patricia G. Fraga
Los que circularon por las inmediaciones del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) tuvieron la oportunidad de contemplar un espectáculo insólito: docenas de coches que circulaban lentamente por el viaducto, que normalmente tiene un trafico muy fluido. Ha sido la peor jornada, pero los problemas seguirán produciéndose durante toda la semana. La única recomendación posible es desplazarse en transporte público. 

La razón es el parking junto al Chuac, que se halla parcialmente cerrado después de sufrir daños durante el temporal de la semana pasada. Los vientos, que llegaron a alcanzar los 96 kilómetros por hora, arrancaron los tejados de dos calles del aparcamiento, obligando a cerrarlos mientras se efectúan las reparaciones.  

Esto ha reducido de forma significativa la capacidad del parking, que cuenta con varios cientos de plazas, obligando a los conductores a buscar una opción en un lugar en las que escasean. "Como cualquiera que va al centro en Navidad y no tiene sitio para aparcar", apuntan. 

Fuentes de la empresa confirman que se continuará trabajando, toda la semana, pero que hoy es el primer día, dado que ha sido necesario cerrar más calles para reponer los tejados arrancados por el viento. sin embargo, el problema pone de manifiesto lo dependiente que es el Chuac de este parking. 

