Desarticulada una banda que vendía cocaína desde una tienda de ropa de A Coruña

Droga requisada en una operación en la que el punto de venta se situó en una tienda de ropa de A Coruña

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y Policía Nacional, ha desarticulado en una operación conjunta denominada ‘Galpón/Zalied/Boksi’, una "sólida estructura criminal" dedicada al transporte y venta de cocaína que conectaba la comarca de O Salnés con el área metropolitana de A Coruña.

La investigación se inició en marzo de 2025. Tras detectar una vía de entrada de estupefacientes en la ciudad herculina, el Edoa de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y la Udyco de la Policía Nacional de A Coruña establecieron un equipo conjunto.

Las pesquisas permitieron identificar que el centro de operaciones en la ciudad era una tienda de zapatillas y ropa deportiva de alta gama. Según los investigadores, los responsables del negocio utilizaban la actividad comercial como pantalla para la venta directa de sustancias estupefacientes.

El avance de la operación reveló que los distribuidores de A Coruña se abastecían a través de un individuo con amplios antecedentes que residía en Pontevedra. Este sujeto estaba siendo investigado simultáneamente por dos unidades de la Udyco y otra de Vigilancia Aduanera.

La Guardia Civil desmantela tres activos puntos de venta y distribución de droga en Sada y Gandarío Más información

La coordinación entre todas las unidades permitió descubrir que el principal suministrador colaboraba a su vez con dos individuos de la zona de Lourizán, quienes tenían la capacidad logística de movilizar importantes partidas de cocaína procedentes de la comarca de O Salnés.

Los investigadores detectaron diferentes transportes de sustancias estupefacientes por carreta. Tras identificar a los principales implicados, se localizó una construcción tipo galpón en las inmediaciones de Pontevedra que estaba siendo usada por parte de la organización para el intercambio de paquetes de cocaína.

Agentes durante la operación en la que desarticuló una banda que distribuía droga desde una tienda de ropa de A Coruña

Tras varias vigilancias, se consiguió identificar la periodicidad de los envíos y el modus operandi de los investigados. El pasado día 15 de enero se detectó a un investigado que estaba ocultando en un lateral del galpón una bolsa que podría contener sustancias estupefacientes. Tras comprobar las sospechas iniciales, se intervino la bolsa, que resultó contener dos paquetes de un kilo de cocaína cada uno.

A partir de estos hechos, se intensificaron las vigilancias. Así, el pasado día 16 de enero se detectó a uno de los vehículos investigados circulando por la autopista AP-9 dirección Coruña. Tras analizar su procedencia, se decidió interceptar el coche e identificar a su ocupante. Se comprobó que se trataba de otro de los principales investigados y se descubrió que portaba en el vehículo tres paquetes de un kilo de cocaína cada uno.

Un coruñés, entre los ocho detenidos en el golpe contra el grupo albanés que recibió 200 kilos de cocaína en Vigo Más información

El pasado 20 de enero, ante la inminente distribución de una partida de droga, se procedió a desarrollar el final de la operación, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción Número 3 de A Coruña.

El balance final de la operación se ha saldado con la detención de ocho personas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas y doce entradas y registros en inmuebles de A Coruña, Arteixo, Ferrol y Pontevedra. Además, se han intervenido aproximadamente 5,5 kilos de cocaína de gran pureza, diversas cantidades de marihuana, sustancias de corte, cerca de 40.000 euros en efectivo, varios vehículos de alta gama empleados para el transporte de la droga, una defensa extensible y un dispositivo electrónico de control (‘táser’).

Droga requisada en una operación en la que el punto de venta se situó en una tienda de ropa de A Coruña

Los detenidos junto con las diligencias y el material intervenido han sido puestos a disposición judicial. Tras prestar declaración, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión para siete de los ocho arrestados como presuntos responsables de los delitos.