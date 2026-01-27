Así quiere reducir el Ayuntamiento de A Coruña el ruido en pubs y discotecas

La última reunión de la mesa de negociación, antes de la creación de la mesa técnica del ocio nocturno Pedro Puig

El Ayuntamiento de A Coruña presentará este miércoles una campaña de concienciación sobre el ruido en el ocio nocturno, una idea que lanzó en mayo de 2025 y que, ocho meses después, se hará realidad. Se trata de uno de los compromisos adquiridos durante las última de las reuniones de la mesa de negociación del ocio nocturno, que posteriormente dio paso a la mesa técnica del sector.

La idea conecta directamente con una medida similar que se puso en marcha en agosto de 2022, coincidiendo con las fiestas de María Pita. Entonces, el Ayuntamiento creó una patrulla juvenil que iba por las diferentes zonas de marcha pidiendo silencio o hablar en voz baja. Curiosamente, la nueva campaña sobre ruido y descanso vecinal tiene una lugar poco antes de la innegociable adaptación del catálogo de la Xunta de Galicia respecto a los decibelios permitidos según cada grupo de locales. En total, 5 decibelios más en bares, pubs y discotecas respecto a una ley, la de A Coruña, mucho más restrictiva que la autonómica. De hecho, en los 75 decibelios a los que tiene que ceñirse algunos establecimientos está el origen de las multas, cierres de negocios y, por ende, del cabreo de muchos empresarios que dio lugar a la mesa de negociación.

El Ayuntamiento de A Coruña ha convocado a la presentación de su campaña a hosteleros, vecinos y técnicos presentes en la mesa técnica. Todos ellos aguardan con expectativa el borrador de la nueva normativa, que es realmente el objeto con el que se convocó el diálogo entre las partes hace casi un año.