El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Así quiere reducir el Ayuntamiento de A Coruña el ruido en pubs y discotecas

La primera medida desde la convocatoria de la mesa de negociación, hace un año, será presentada este miércoles

Guillermo Parga
Guillermo Parga
27/01/2026 20:27
La última reunión de la mesa de negociación, antes de la creación de la mesa técnica del ocio nocturno
La última reunión de la mesa de negociación, antes de la creación de la mesa técnica del ocio nocturno
Pedro Puig
El Ayuntamiento de A Coruña presentará este miércoles una campaña de concienciación sobre el ruido en el ocio nocturno, una idea que lanzó en mayo de 2025 y que, ocho meses después, se hará realidad. Se trata de uno de los compromisos adquiridos durante las última de las reuniones de la mesa de negociación del ocio nocturno, que posteriormente dio paso a la mesa técnica del sector.

El Ayuntamiento crea una patrulla juvenil para velar por un ocio silencioso

Más información

La idea conecta directamente con una medida similar que se puso en marcha en agosto de 2022, coincidiendo con las fiestas de María Pita. Entonces, el Ayuntamiento creó una patrulla juvenil que iba por las diferentes zonas de marcha pidiendo silencio o hablar en voz baja. Curiosamente, la nueva campaña sobre ruido y descanso vecinal tiene una lugar poco antes de la innegociable adaptación del catálogo de la Xunta de Galicia respecto a los decibelios permitidos según cada grupo de locales. En total, 5 decibelios más en bares, pubs y discotecas respecto a una ley, la de A Coruña, mucho más restrictiva que la autonómica. De hecho, en los 75 decibelios a los que tiene que ceñirse algunos establecimientos está el origen de las multas, cierres de negocios y, por ende, del cabreo de muchos empresarios que dio lugar a la mesa de negociación.

Representantes de la hostelería y el ocio nocturno en la mesa de mayo

¿Hasta dónde pueden subir el volumen los pubs y las discotecas de A Coruña?

Más información

El Ayuntamiento de A Coruña ha convocado a la presentación de su campaña a hosteleros, vecinos y técnicos presentes en la mesa técnica. Todos ellos aguardan con expectativa el borrador de la nueva normativa, que es realmente el objeto con el que se convocó el diálogo entre las partes hace casi un año.

