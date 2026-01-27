Los alquileres de temporada ganan peso y ya suponen un tercio del total en A Coruña

Vista de viviendas en A Coruña Quintana

Es un tema que asfixia a todo aquel que busca piso en la actualidad. El alto precio del alquiler deja sin opciones a muchos: de las 353 viviendas disponibles en la plataforma inmobiliaria Idealista, casi la mitad (163), cuestan mil o más euros al mes. Dentro de este contexto, es conveniente analizar otra cuestión, y es que el 33% de los pisos ofertados, aproximadamente un tercio del total, corresponden a alquileres de temporada (119). Y, una vez más, la mitad de estos también tienen rentas, como mínimo, mileuristas.

El arrendamiento de temporada, destinado sobre todo a estudiantes o profesores que buscan un hogar durante el curso escolar, gana, por lo tanto, peso en A Coruña. Este, además, escapa de los topes de la ley de vivienda. Es decir, el precio del alquiler de los arrendamientos temporales no tiene que someterse a los límites establecidos tras la declaración de zona de mercado tensionado. La ciudad, por tanto, solo dispone de 234 inmuebles dirigidos a personas que buscan una casa a largo plazo. La mayoría de los pisos anunciados como alquiler de temporada, además, finalizan el contrato en junio y estipulan el número máximo de personas a habitar en ellos.

Es necesario diferenciar los alquileres de temporada y los alquileres turísticos. Los primeros están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos y su renta puede estar determinada o bien por mes o bien por semanas. El periodo de contrato puede llegar hasta un año. El alquiler turístico, otro gran asunto dentro del debate político, dispara mucho más los precios, ya que se establecen por día. El tiempo máximo de contrato suele ser un mes, ya que está pensado para periodos de estancia cortos. La plataforma inmobiliaria Idealista también analiza el comportamiento del alquiler de habitaciones en piso compartido.

En España la oferta creció un 19% interanual durante 2025. El precio de las habitaciones se incrementó un 4% interanual, hasta situar el precio medio en España en 425 euros mensuales. El interés por estos alojamientos creció un 3%, lo que indica que la demanda aumentó a un ritmo similar a la oferta. En A Coruña, el interés bajó un 12%, si bien la oferta creció un 35%. El precio, además, subió un 6%, hasta situarse en 350 euros al mes.

