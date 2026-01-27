Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los alquileres de temporada ganan peso y ya suponen un tercio del total en A Coruña

Solo hay 234 viviendas destinadas al arrendamiento convencional en la ciudad

Lara Fernández
Lara Fernández
27/01/2026 04:45
Vista de viviendas en A Coruña
Vista de viviendas en A Coruña
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Es un tema que asfixia a todo aquel que busca piso en la actualidad. El alto precio del alquiler deja sin opciones a muchos: de las 353 viviendas disponibles en la plataforma inmobiliaria Idealista, casi la mitad (163), cuestan mil o más euros al mes. Dentro de este contexto, es conveniente analizar otra cuestión, y es que el 33% de los pisos ofertados, aproximadamente un tercio del total, corresponden a alquileres de temporada (119). Y, una vez más, la mitad de estos también tienen rentas, como mínimo, mileuristas.

El arrendamiento de temporada, destinado sobre todo a estudiantes o profesores que buscan un hogar durante el curso escolar, gana, por lo tanto, peso en A Coruña. Este, además, escapa de los topes de la ley de vivienda. Es decir, el precio del alquiler de los arrendamientos temporales no tiene que someterse a los límites establecidos tras la declaración de zona de mercado tensionado. La ciudad, por tanto, solo dispone de 234 inmuebles dirigidos a personas que buscan una casa a largo plazo. La mayoría de los pisos anunciados como alquiler de temporada, además, finalizan el contrato en junio y estipulan el número máximo de personas a habitar en ellos.

Es necesario diferenciar los alquileres de temporada y los alquileres turísticos. Los primeros están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos y su renta puede estar determinada o bien por mes o bien por semanas. El periodo de contrato puede llegar hasta un año. El alquiler turístico, otro gran asunto dentro del debate político, dispara mucho más los precios, ya que se establecen por día. El tiempo máximo de contrato suele ser un mes, ya que está pensado para periodos de estancia cortos. La plataforma inmobiliaria Idealista también analiza el comportamiento del alquiler de habitaciones en piso compartido.

En España la oferta creció un 19% interanual durante 2025. El precio de las habitaciones se incrementó un 4% interanual, hasta situar el precio medio en España en 425 euros mensuales. El interés por estos alojamientos creció un 3%, lo que indica que la demanda aumentó a un ritmo similar a la oferta. En A Coruña, el interés bajó un 12%, si bien la oferta creció un 35%. El precio, además, subió un 6%, hasta situarse en 350 euros al mes. 

Viviendas de Monte Alto, la zona con el alquiler más caro, al fondo

El balance de la zona tensionada enfrenta a las administraciones: A Coruña la defiende y el PP la tilda de "fracaso absoluto"

Más información
Bloque de edificios de Novo Mesoiro

El WhatsApp inmobiliario: el alquiler en Novo Mesoiro “vuela” de vecino en vecino

Más información
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Marcos Sendón, conocido como Marc del Norte

Llegan nuevos ocupantes al mercado de Monte Alto: ropa, zumos, bocadillos y se planea el sushi
Lara Fernández
Roscas de Oseiro

La centenaria tradición de una parroquia de Arteixo para atraer a la suerte: "Todos levan este pan para a casa"
Noelia Díaz
Pucho Boedo, durante una actuación

Pucho Boedo y su éxito en París: de Galicia a cantar sobre el escenario en la icónica sala Olympia
Óscar Ulla
Un operario de Adif, en las obras de la estación intermodal de A Coruña

El desalentador futuro que le aguarda al Eje Atlántico, que todavía ve lejos el cambio de ancho en sus vías
Dani Sánchez