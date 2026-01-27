Adaceco suma otros 300.000 euros de la Xunta para su nuevo centro de referencia en daño cerebral en Eirís

La conselleira de Política Social, Fabiola Martínez; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; y el presidente de Adaceco, Juan Luis Delgado, este martes en la visita a las obras Javier Alborés

Buenas noticias para la Asociación Daño Cerebral A Coruña (Adaceco). Si el presidente de la entidad, Juan Luis Delgado, decía hace unos días que el préstamo que pidieron para hacer realidad su nuevo centro integral en Eirís los tenía intranquilos, hoy la preocupación se hace más pequeña gracias al nuevo anuncio de la Xunta. La conselleira de Política Social, Fabiola Martínez, visitó esta mañana las obras y les trasladó el compromiso de sumar 300.000 euros a la financiación aportada por el Gobierno gallego, que con lo ya anunciado ascenderá a más de 600.000 euros para un edificio cuyo coste supera los dos millones.

Este anuncio se suma al que la Diputación de A Coruña hizo también en el mismo escenario hace apenas una semana, donde su presidente, Valentín González Formoso, comprometió también otros 300.000 euros para la puesta en marcha de este centro, que se ubica muy cerca del Hospital de A Coruña y que será referencia en toda la provincia. A ellos se suman, 927.841 aportados por Inditex y 943.673 de la propia asociación, una inversión que bajará gracias a las nuevas aportaciones.

Recta final

Fabiola García visitó este martes unas obras que ya están prácticamente acabadas. La previsión es que el 31 de marzo finalicen, aunque no será hasta los meses de julio o agosto cuando estiman abrir sus puertas.

El nuevo centro, ubicado en una parcela de casi 2.000 metros cuadrados que contará con planta baja y dos alturas, dará servicio a cerca de 200 familias del entorno y ofrecerá atención diurna especializada combinada con servicios ambulatorios específicos como la rehabilitación o la fisioterapia.

La conselleira destacó que la Xunta llevan años trabajando de la mano de Adaceco "para mejorar la calidad de vida de las personas y familias afectadas". También recordó que el Gobierno gallego destina cerca de 800.000 euros para "financiar una decena de plazas en sus centros y la puesta en marcha de programas y proyectos de cuidado o promoción de la autonomía".

García realizó la visita acompañada de la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, la directora general de Personas con Discapacidad, Begoña Abeijón, y el director de Daño Cerebral A Coruña (Adaceco), Juan Luis Delgado.