A Coruña, tierra de premios Nobel

Severo Ochoa, Jocelyn Bell y Ernest Hemingway

El premio Nobel de Literatura Wole Soyinka visitó este lunes, 26 de enero, la ciudad de A Coruña para participar en el ciclo de poesía Poetas Di(n)versos, organizado por el Ayuntamiento. No es la primera vez que pasa por la ciudad herculina, ya que el galardonado en 1986 fue protagonista de un congreso de semiótica que en 2009 reunió a nombres como Umberto Eco, Salman Rushdie o Noam Chomsky.

Tampoco es la primera vez que pisan el código postal coruñés importantes figuras galardonadas con el premio que cada año reconoce personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones o contribuciones notables para la humanidad. La lista de ciudadanos de renombre que cuentan con la medalla de Alfred Nobel daría para bastante más de una gala anual.

Empezando por el único premio Nobel gallego: Camilo José Cela. El polémico Cela, galardonado en la categoría de Literatura tres años después que Soyinka (en 1989), vivió durante varios años en un palacete de Ciudad Jardín, bautizado como Villa Felisa, a su regreso de Madrid.

Un chalé de Ciudad Jardín, entre las casas más lujosas en venta en Galicia Más información

Otro Nobel literario, Mario Vargas Llosa, pisó la ciudad herculina y, además, lo hizo protagonizando una curiosa anécdota que él mismo refrendaría años después a su regreso a A Coruña. La primera vez que vino fue en 1982, durante el Mundial de Fútbol de España, que tuvo como una de sus sedes el estadio de Riazor. Un fanático futbolero como él ejerció de cronista para diarios como El Comercio y El Gráfico de Perú, ABC o La Vanguardia de Barcelona. Así fue como llegó para cubrir el Perú - Camerún de aquel Mundial, un 0-0 que dejó decepcionado a un Vargas Llosa que se hospedó junto a su entonces mujer en un hotel de Santa Cristina (Oleiros). Pero lo peor no fue eso. A Vargas Llosa le robaron, y no futbolísticamente hablando. Durante su visita -en la que también aprovechó para firmar ejemplares de sus libros en la Librería Arenas, situada en el número 23 del Cantón Grande- al estadio de Riazor a Mario Vargas Llosa le hurtaron las correcciones de la que iba a ser su siguiente novela. Las llevaba un periodista colaborador del escritor metidas en un maletín, junto a otros documentos, al que se le perdió la pista en el centro de prensa. Mucho tiempo después Vargas Llosa regresó a la ciudad. Fue en 2019 en el marco de un seminario internacional sobre su obra organizado por la Universidad de A Coruña.

Vargas Llosa, A Coruña, Riazor, fútbol y un robo Más información

"Prosiguiendo en su labor cultural, la popular Sociedad -Reunión de Artesanos-, que en puridad de verdad, si no estuviera tan gastada la frase, podrían y debería llamarse el Ateneo de Galicia, congregó el domingo último en su hermoso salón de fiestas una numerosa y selecta concurrencia que llenó por completo el amplio local y entre la que descollaba, por ser más crecida que otras veces, lucida representación del sexo bello. Es natura: se anunciara que en esa noche habría de ocupar la tribuna una dama tan distinguida e ilustre como Lucila Godoy, conocida en el mundo de las letras por su pseudónimo: Gabriela Mistral". Así narraba la crónica de El Ideal Gallego del 13 de enero de 1925 la visita el día 11 de la que fue la primera mujer iberoamericana y segunda persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel. Sería exactamente veinte años después de su paso por tierras de A Coruña.

Edición de El Ideal Gallego con la crónica de la visita de Gabriela Mistral a la ciudad de A Coruña en 1925 Archivo El Ideal Gallego

Otro literato galardonado con el Nobel que pasó por A Coruña fue Ernest Hemingway. Y no fue una, ni dos sino tres veces, como recogía en su libro 'Hemingway en Galicia' Carlos Casares. La primera vez fue en agosto de 1927, cuando hay pruebas de una carta escrita por él desde la ciudad y dirigida a un amigo de Estados Unidos: "Esta es una gran ciudad, toda metida en el viejo Atlántico como le permite Europa, hermosas y anchas calles, sin aceras ni cunetas y en ella tomé la primera buena comida en todo el verano". Casares explicaba que Hemingway había pasado dos semanas en A Coruña, donde incluso trabajó corrigiendo las pruebas de imprenta de su obra 'Hombre sin mujer'. Dos años después, también en verano, estuvo en la ciudad de Santiago y, una de las fotos que ilustra su reportaje es precisamente de su paso por una corrida de toros en la plaza de A Coruña. Pasarían otros dos años para que Hemingway visitase de nuevo la ciudad: según Casares, fue en un viaje desde La Habana y hasta Santander, sin embargo, a diferencia de en las anteriores ocasiones, no quedó prueba gráfica de su estancia.

Poco después de ella, llegaría otro grande, pero de la ciencia. El Nobel de Física de 1921, Albert Einstein, padre de la relatividad -pero galardonado por sus avances en física teórica y por descubrir la ley del efecto fotoeléctrico-, atracó en el Puerto el 9 de marzo de 1925, tal y como reflejó en su diario de viaje. Iba a bordo del 'Cap Polinio', camino a Lisboa y luego hacia Sudamérica, un barco en el que en la época se desplazaban algunas de las personalidades más importantes del mundo de la realeza y la sociedad.

El día que Albert Einstein pasó por A Coruña antes de cruzar el Atlántico Más información

El que en 1995 recibiría el Nobel de Literatura, Seamus Heaney, también tuvo un importante paso por la ciudad. De hecho, el poeta irlandés fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de A Coruña en el año 2000.

Desde 2016 el Nobel de Literatura no solo va destinado a las obras escritas. También a canciones. Porque fue ese año cuando Bob Dylan fue galardonado por sus "nuevas expresiones poéticas" elevadas a través de la "canción estadounidense". El cantautor es también otro de los que han visto de cerca la Torre de Hércules. Lo hizo desde el estadio de Riazor, en el histórico Concierto de los Mil Años de julio de 1993.

Riazor y la música: un repaso a los grandes conciertos celebrados en el estadio Más información

En el ámbito de la Medicina, España puede presumir del Nobel otorgado en 1959 a Severo Ochoa -junto a Arthur Kornberg- por sus descubrimientos acerca del ARN. Bastantes años después de recoger su medalla, el doctor Ochoa estuvo en A Coruña. "Cuando yo era alcalde y Severo Ochoa vino tres días a La Coruña a acompañar a unos amigos que estaban analizando una posible inversión, tuve la oportunidad de conversar con él. A lo largo de la vida conoces a personas que desmitificas rápidamente, pero conocer a Severo Ochoa me causó una tremenda impresión. En uno de los encuentros que mantuvimos le pregunté por la sociedad americana, que él conocía bien, y me respondió con el siguiente ejemplo: yo a él no podría ofrecerle un trabajo en el hospital de La Coruña, ya que debido a su edad estaba legalmente jubilado en España; sin embargo, en Estados Unidos, cualquier Premio Nobel tiene la oportunidad de trabajar en la institución sanitaria que desee", explica el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez en una entrevista publicada por la revista del Colegio Mayor Universitario de San Pablo.

Premiado en la misma categoría que Severo Ochoa, John Vane (en 1982), estuvo en A Coruña en el año 1997 para hablar en una conferencia. Fueron las grandes protagonistas en ella las prostaglandinas que le dieron la medalla de Alfred Nobel, en referencia al papel de la conocida aspirina y su funcionamiento en el cuerpo humano.

No solo de la ciencia viven los Nobel que han pasado por A Coruña. El ganador en la categoría de Economía en 2001, Joseph Stiglitz estuvo dos veces en la ciudad, la primera en 2005 -cuatro años después de su premio- durante el Congreso Nacional de Economía, y la segunda en 2011 en una charla en la Fundación Barrié.

El Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz ofrece una charla en la Barrié Más información

Si a principios del siglo XX la literatura era la que más alimentaba la visita de premios Nobel a la ciudad de A Coruña, en los últimos años son los Museos Científicos y el Muncyt los que impulsan que el conocimiento y la ciencia más galardonados tengan su hueco. Así fue como llegó el Nobel de Medicina Torsten Wiesel a la ciudad para una charla de la Coruña Biomedica Institute Foundation en febrero de 2017. Allí el neurobiólogo pudo hablar, entre otras cosas, del procesamiento de la información visual que le valió el galardón de la academia sueca.

El padre de la fecundación in vitro, Robert Edwards, otro premio Nobel de Medicina (2010), fue uno de los invitados que cortaron la cinta inaugural de la Domus el 7 de abril de 1995, un acto en el que también estuvo oro Nobel, Edward Donnald Thomas (galardonado en 1990), pionero del trasplante de médula.

Susumu Tonegawa, el descubridor del mecanismo genético que produce la diversidad de anticuerpos (hecho que le dio el Nobel de Medicina en 1987) unió en 2004 su nombre a la lista de ilustres científicos de la Domus, donde estuvo para dar una charla.

La última gran visita relacionada con el Premio Nobel data de 2021, aunque no se puede decir exactamente que un galardonado pisase la ciudad. Jocelyn Bell Burnell, astrofísica que descubrió en 1967 el primer púlsar, veía como en 1974 el galardón de Física reconocía por primera vez a la Astronomía. Su director de tesis, Anthony Hewish, había recibido el Premio Nobel... pero por el descubrimiento hecho por Jocelyn Bell Burnell.