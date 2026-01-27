Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña presenta la ruta turística de las ‘stolpersteine’, piedras de homenaje a sus héroes deportados

El mapa también señala lugares relevantes de la ciudad en la década de 1930 para dar contexto de la situación histórica

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
27/01/2026 13:36
Rodeja, Vázquez, Castro, Alamán y Lozano, esta mañana en la calle Santiago
Rodeja, Vázquez, Castro, Alamán y Lozano, esta mañana en la calle Santiago
Quintana
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Los coruñeses que se hayan topado ya alguna vez con las ‘stolpersteine’, "piedras del tropiezo" que se han colocado desde 2023 en diversas partes de la ciudad como homenaje a sus ciudadanos deportados a los campos de concentración nazi, ya cuentan con una guía para saciar su curiosidad y sus ansias de reparación histórica. Y es que el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH), ha elaborado una ruta turística que propone un recorrido por las placas instaladas frente a las casas donde vivieron estos ciudadanos con información biográfica sobre cada uno de estos "héroes", como los definió José Luis Alamán Ferreiro, nieto de uno de los deportados presente en el acto de presentación.

El emotivo evento tuvo lugar en el número 15 de la calle Santiago, en la Ciudad Vieja, frente al antiguo hogar del deportado Leopoldo López. Participaron el concejal de Cultura, Gonzalo Castro; la, portavoz de la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, Carmen Rodeja; el investigador David Lozano; y familiares de las víctimas como Ángel Vázquez, sobrino de Adolfo Bregua Mouriño, Margarita del Castillo, sobrina de Adrián del Castillo Soutelo, o el propio Alamán. Todos coincidieron en la importancia de recordar lo que pasó para que no vuelva a suceder nunca, como apuntó Del Castillo: "Que nunca vuelvan a producirse estas matanzas".

Bello homenaje en A Coruña a los hermanos Tallón Charlón, deportados a Mauthausen: “Que se piense en su lucha”

Más información

La guía, además de un mapa con las casas de los 17 coruñeses deportados y sus respectivas piedras del recuerdo, también cuenta con enlaces a diversas informaciones de memoria histórica. Asimismo, como explicó Lozano, se preparó una ruta alternativa con diversos edificios importantes de la ciudad en la década de 1930, para explicar cómo era la urbe en que vivían estas personas, y rescatar así una época "olvidada na historia". Se trata de lugares como el Campo da Rata (donde el régimen franquista fusiló a cientos de republicanos), la antigua prisión provincial, la Dársena (donde tuvo lugar la quema de libros que dio pie a la novela de Manuel Rivas 'Los libros arden mal') o el monumento a Alfredo Suárez Ferrín en los jardines de Méndez Núñez, entre otros. 

La publicación de este folleto, destacó Rodeja, complementa anteriores proyectos y líneas de trabajo de la ARMH, como exposiciones, cinco libros biográficos o diversos recursos digitales. Pueden consultarse en la web www.deportadoscoruna.com

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Julio Iglesias seguirá siendo Hijo Predilecto de Madrid por no existir condena legal firme
EFE
El ideal gallego

Renfe pone en marcha abonos gratuitos para Rodalies durante un mes
EFE
Protestas trabajadores India

¿Por qué es histórico el pacto UE-India y qué cambia tras 18 años de bloqueo?
EFE
El ideal gallego

Victoria Beckham recibe una condecoración oficial francesa como "icono mundial"
EFE