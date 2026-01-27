A Coruña presenta la ruta turística de las ‘stolpersteine’, piedras de homenaje a sus héroes deportados

Rodeja, Vázquez, Castro, Alamán y Lozano, esta mañana en la calle Santiago Quintana

Los coruñeses que se hayan topado ya alguna vez con las ‘stolpersteine’, "piedras del tropiezo" que se han colocado desde 2023 en diversas partes de la ciudad como homenaje a sus ciudadanos deportados a los campos de concentración nazi, ya cuentan con una guía para saciar su curiosidad y sus ansias de reparación histórica. Y es que el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH), ha elaborado una ruta turística que propone un recorrido por las placas instaladas frente a las casas donde vivieron estos ciudadanos con información biográfica sobre cada uno de estos "héroes", como los definió José Luis Alamán Ferreiro, nieto de uno de los deportados presente en el acto de presentación.

El emotivo evento tuvo lugar en el número 15 de la calle Santiago, en la Ciudad Vieja, frente al antiguo hogar del deportado Leopoldo López. Participaron el concejal de Cultura, Gonzalo Castro; la, portavoz de la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, Carmen Rodeja; el investigador David Lozano; y familiares de las víctimas como Ángel Vázquez, sobrino de Adolfo Bregua Mouriño, Margarita del Castillo, sobrina de Adrián del Castillo Soutelo, o el propio Alamán. Todos coincidieron en la importancia de recordar lo que pasó para que no vuelva a suceder nunca, como apuntó Del Castillo: "Que nunca vuelvan a producirse estas matanzas".

La guía, además de un mapa con las casas de los 17 coruñeses deportados y sus respectivas piedras del recuerdo, también cuenta con enlaces a diversas informaciones de memoria histórica. Asimismo, como explicó Lozano, se preparó una ruta alternativa con diversos edificios importantes de la ciudad en la década de 1930, para explicar cómo era la urbe en que vivían estas personas, y rescatar así una época "olvidada na historia". Se trata de lugares como el Campo da Rata (donde el régimen franquista fusiló a cientos de republicanos), la antigua prisión provincial, la Dársena (donde tuvo lugar la quema de libros que dio pie a la novela de Manuel Rivas 'Los libros arden mal') o el monumento a Alfredo Suárez Ferrín en los jardines de Méndez Núñez, entre otros.

La publicación de este folleto, destacó Rodeja, complementa anteriores proyectos y líneas de trabajo de la ARMH, como exposiciones, cinco libros biográficos o diversos recursos digitales. Pueden consultarse en la web www.deportadoscoruna.com.